夏宇禾緊貼富三代人夫！過往戀情「排開全是男神」遭求30萬包養

記者林汝珊／台北報導

女星夏宇禾今（24日）遭週刊直擊參加酒局後，與一名富三代身分的已婚男子互動親密，不僅靠在對方懷中，還有擁抱、親吻等舉動，感情動向再度引發關注。桃花不斷的她，過去接受訪問時曾透露，遇到怪粉絲求30萬包養，讓她嚇傻。

夏宇禾與GINO 交往6年，於2023年宣布分手。（圖／記者趙于瑩攝影）

夏宇禾因演出八點檔《風水世家》打開知名度，外型甜美、桃花不斷。她與大13歲的 GINO 交往6年，於2023年宣布分手，不過分手後仍時常被目擊同進同出，關係讓外界霧裡看花。

夏宇禾爆出與一名富三代已婚男子互動親密。（圖／翻攝自夏宇禾IG)

今年4月，夏宇禾又被拍到與52歲的李聖傑深夜互動親密，雙方經紀人澄清只是朋友聚會。夏宇禾也解釋當天因「喝多了短暫斷片」，事後也未再聯絡。此外，夏宇禾過去受訪時也透露，曾收到一名約40歲粉絲私訊，開價30萬元想包養，讓她嚇得完全不敢回覆。

