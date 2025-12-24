夏宇禾被富三代人夫討親 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤

Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫接吻，富三代的社群滿滿都是家庭合照，他跟對方有互相追蹤，不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發現動道歉。

夏宇禾表示，錯了就是錯了，他會好好檢討自己，不過他透露是因為喝酒造成的錯誤，「對他並沒有任何特殊想法，但當天因為我飲酒過量，導致自己的行為與分寸不當，我對所有因為這件事受到傷害的人都非常的抱歉，我會深刻反省。」

夏宇禾發文

浪費社會新聞和版面我很抱歉，錯就是錯我會好好檢討自己的行為，因為喝酒造成的錯誤，我對家人和社會大眾覺得很抱歉

關於媒體拍攝到的畫面，與該男子是朋友介紹認識的，對他並沒有任何特殊想法，但當天因為我飲酒過量，導致自己的行為與分寸不當，我對所有因為這件事受到傷害的人都非常的抱歉，我會深刻反省

我一直以來都尊重婚姻與家庭的價值，未來也會更加謹慎自律，避免再發生任何讓大家擔心或誤解的情況。

謝謝大家的關心