夏宇禾認了酒後亂性！遭直擊「濕吻富二代人夫」 聲明全文曝兩人關係

記者趙浩雲／台北報導

女星夏宇禾今（24）日遭週刊爆料與已婚男子酒後濕吻，畫面曝光後引發熱議。對此，夏宇禾透過經紀人發聲明回應，並公開向社會大眾致歉，坦言因飲酒過量導致行為失當，強調會深刻反省，聲明全文曝光。

夏宇禾道歉聲明全文

浪費社會新聞和版面我很抱歉，錯就是錯我會好好檢討自己的行為，因為喝酒造成的錯誤，我對家人和社會大眾覺得很抱歉

關於媒體拍攝到的畫面，與該男子是朋友介紹認識的，對他並沒有任何特殊想法，但當天因為我飲酒過量，導致自己的行為與分寸不當，我對所有因為這件事受到傷害的人都非常的抱歉，我會深刻反省。

夏宇禾發聲道歉。（圖／翻攝自夏宇禾臉書）

我一直以來都尊重婚姻與家庭的價值，未來也會更加謹慎自律，避免再發生任何讓大家擔心或誤解的情況。

謝謝大家的關心

