夏宇禾醉吻摟抱人夫！張家瑋不給閨密壓力 訊息關心只收到2字回覆

【緯來新聞網】張家瑋今（10日）出席板橋慈惠宮民藝大街嘉年華活動記者會，提到好友夏宇禾去年底遭週刊爆料，進出招待所玩樂，承認因為飲酒過量行為失分寸，與富三代人夫情不自禁濕吻摟抱，她坦言有勸對方要少喝一點。

張家瑋今年紅包給比較少。（圖／鳳凰藝能提供）

張家瑋和夏宇禾除了有交情，兩人也是鄰居，但最近的確較少碰到，因為自己在忙跟運動有關的事情。夏宇禾先是被拍到醉貼李聖傑，後來又是酒局結束濕吻人夫，張家瑋說兩人是好友，沒有多說什麼，但她有傳簡訊給夏關心，內容貼心「妳還好嗎？不用回我沒關係，我在，有需要可以叫我，有需要的話我在」。夏宇禾隔天回覆「還好」。



有勸她少喝？張家瑋噗哧笑出來，「我會跟她說，我相信她知道」。她也為好友緩頰，「不要給她壓力那麼多，我會想要照顧朋友心情，害怕她受傷，也害怕被寫新聞，她是成熟的大人，她會知道（少喝酒）的」。

張家瑋（右）和夏宇禾是好閨密。（圖／翻攝夏宇禾IG）

不回家過年，結婚已非人生目標





張家瑋今年過年沒有要回老家，因為最近迷上運動，想花時間為比賽做訓練，還忙著考匹克球培訓教練證照，每天上課就要8、9個小時，過年期間先充實自己，結束後再回家好好過年。至於紅包，她會匯錢給家人。



問及身邊是否有對象？張家瑋嘆了一口氣，「我以前都在工作，去年跟今年人生第一次停下來，我先好好休息、生活，才有機會認識大家」。不過她與認識的對象，都是短暫的邂逅，「像去旅行，大家很快認識，也很快說掰掰」。



她認為要進入交往關係，需要多一點觀察，好好認識彼此，尤其媽媽過世後，結婚就不再是人生目標。現在她很享受一個人的生活，看到朋友們為了家庭、另一半憂愁，她只能搞笑拍手，大喊「加油、撐住」，然後暗暗慶幸自己沒這方面的煩惱。



