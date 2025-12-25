夏宇禾醉吻望族人夫道歉！律師酸：若是負三代會很清醒

31歲女星夏宇禾被週刊拍到深夜醉吻富三代人夫，昨（24日）發黑底白字文道歉，承認是酒後誤事，對人夫沒特別的想法。對此，律師李怡貞諷刺，假設人夫是負三代，夏宇禾應該就會避嫌。

夏宇禾2年前和緋聞男友「GINO」蔡東威分手，就積極地認識新朋友，媽媽為此舉雙手贊成，但希望女兒顧好自己的形象。然而，夏宇禾沒有把媽媽的話聽進去，上月被週刊直擊和已婚的望族富三代於深夜摟抱、摸頭加嘴對嘴，引發爭議。

昨夏宇禾承認醉吻人夫，但強調尊重婚姻與家庭的價值，否認曖昧人夫，「該男子是朋友介紹認識的，對他並沒有任何特殊想法」。對於自己酒後失態，她對於受到波及的所有人感到抱歉，會深刻反省、更加謹慎自律，避免再惹是非。

律師李怡貞24日晚間評論夏宇禾醉吻人夫風波，暗酸：「我只能說，人夫如果不是富三代，而是負三代，她應該會很清醒，甚至滴酒不沾。」並引用八點檔《風水世家》錯綜複雜的感情線，嘲諷夏宇禾：「戲如人生，人生成戲，要把自己演成女表也不簡單。」釣出八點檔女演員梁佑南按讚。

李怡貞的觀點獲得許多網友認同，有人留言：「尊重婚姻會跟人夫保持距離好嗎？」李怡貞回：「是的，就沒有邊界感在那邊演。」其他網友則接力表示：「李律說的真好，旁邊不是有錢人就會超級清醒，但她是誰我還是不知道」、「兩次新聞時間相隔不長，又都類似這樣曖昧不清，大約就知道是什麼樣個性的女生了」、「若是負三代，跑的比誰還快」、「帥哥是酒後亂性，普通人是性騷擾」。

這已經不是夏宇禾首次醉後失態，今年4月她就被拍到和李聖傑在深夜街道上耳鬢廝磨，進而傳緋聞。不過，夏宇禾駁斥戀情，被拍到的畫面是她醉後斷片、兩人湊很近說話；李聖傑也表示雙方只是朋友，被拍到那天可能是大家聊得很開心。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

