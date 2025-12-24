夏宇禾醉後再爆街頭激吻！對象竟是已婚富三代

本土劇女星夏宇禾再度捲入花邊風波，繼今年4月被拍到醉貼歌手李聖傑後，近日又被媒體捕捉到與一名白衣男子街頭調情，兩人不僅摟抱親密，更上演嘴對嘴畫面。該名白衣男經查證後發現不僅是富三代，更是已婚人夫，在社群平台上公開分享與妻兒的生活照。

夏宇禾上演街頭吻人夫戲碼。（圖／翻攝自CTWANT）

夏宇禾過去曾演出《風水世家》、《一家團圓》等本土劇作品，與藝人Gino交往6年後分手，兩人目前仍維持友好關係。因身材姣好，夏宇禾的業配收入豐厚，但感情花邊新聞更常成為焦點。

廣告 廣告

夏宇禾和白衣男互動親密。 （圖／翻攝自CTWANT）

根據《CTWANT》報導，這名白衣男其實早在4月夏宇禾與李聖傑被拍攝之際就在現場，當時除了夏宇禾的好姐妹張家瑋外，白衣男也在兩人身邊，曾被當成大電燈泡。

這次換成白衣男擔任男主角，兩人都喝得醉茫茫，當場展開調情攻勢，摟抱加上嘴對嘴親密互動，最後白衣男將夏宇禾送上車後才獨自離開。據查，白衣男的身份背景相當顯赫，出身地方望族且擁有留學經歷。已婚的他經常在社群媒體上分享與妻子、孩子的生活照片。

夏宇禾曾被拍到與52歲的情歌王子李聖傑深夜緊貼又抱又親，當時她曾懊惱表示要戒酒，不料如今又被拍到類似畫面。對於此次風波，夏宇禾的經紀人目前尚未做出回應。

夏宇禾感情世界豐富，花邊新聞成話題。（圖／翻攝自夏宇禾IG）

延伸閱讀

中職/台鋼雄鷹再出手！ 昔日龍王王維中傳南下發展

中職/樂天桃猿擺脫地獄二軍宿舍 桃園市府出手幫找新地點

中職/「龍之子」徐若熙旅日！味全獻祝福：邁向更遠大目標