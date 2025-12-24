夏宇禾「桃花體質」吸怪咖！遭開價30萬包養 32歲擁2房1賓士：不用男人養

夏宇禾從《風水世家》走紅，是人氣八點檔女神。翻攝IG@lulu_820722

以八點檔《風水世家》走紅的女星夏宇禾，今（24日）因為爆出在私人招待所醉吻富三代人夫，再度成為新聞熱搜人物，也讓外界好奇這位桃花不斷的台8女神是何方神聖。

八點檔女神還是舞后

夏宇禾靠著拍戲收入穩定，也很有理財頭腦。翻攝IG@lulu_820722

今年32歲的夏宇禾，早在19歲時就在《風水世家》以甜美反派「家芬」暴紅。她當年以本名「鍾雅如」出道，曾透露自己是誤打誤撞進入演藝圈，原本試鏡僅被通知演一個小角色，沒想到一拍就從《風水世家》40集，演到400多集。

之後更改藝名的她，陸續接演《嫁妝》《實習醫師鬥格》《多情城市》等多部作品，持續積累人氣。還因擁有舞蹈底子，2020年參加舞蹈比賽節目《舞力全開》奪下第一屆冠軍，成為演員圈備受肯定的實力派舞后。

夏宇禾緋聞男友：GINO

夏宇禾（左）曾與GINO交往6年。翻攝鏡週刊

夏宇禾緋聞男友：李聖傑

夏宇禾（右）4月被拍到與李聖傑在街頭互動宛如情侶。翻攝鏡週刊

螢幕下的她，曾與大她13歲的GINO交往6年，最終因雙方對婚姻沒共識而分手。但分手後的她依舊桃花不斷，除了今年4月被拍到與大她20歲的李聖傑在街頭又親又抱，近日又被爆出在私人招待所前與人夫互動親密。她稍早也正式發聲，認了「喝酒造成行為與分寸不當」，但也澄清與該男子是朋友介紹認識的，對他並沒有任何特殊想法。

曾遇怪粉絲開價包養

異性緣超好的夏宇禾，也曾遇過怪粉絲。她曾透露收過年約40歲的粉絲私訊，對方開價新台幣30萬元想包養她，讓她嚇到「完全不敢回」；更分享曾被前男友詐騙30萬。

此外，對投資理財很有一套的夏宇禾，也曾豪氣表示，「不用靠男人養！」她靠拍八點檔穩定進帳，25歲就購入賓士車，更先後在新竹、林口買了兩間房，自己則在台北租屋。她透露，雖然每個月光是繳房貸、租金就要15萬，但粗估總資產也有上千萬。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



