夏宇禾「親吻富三代人夫」 當街調情全被拍

夏宇禾被拍到和富三代人夫當街親密。（林淑娟攝）

31歲女星夏宇禾，自從和「GINO」蔡東威6年情斷，桃花就朵朵開，曾被直擊和大21歲「情歌王子」李聖傑、粉衣男互動親密。最近，她又拍到與富三代人夫又親又抱，引發熱議。

根據《CTWANT》報導，夏宇禾今年4月被拍到和李聖傑在深夜街道上耳鬢廝磨，這名穿著白衣的富三代人夫就在身旁，被形容為「電燈泡」。時隔7個月，夏宇禾換跟白衣男醉後調情，摟抱、摸頭加嘴對嘴，最後男方送夏宇禾上車，獨自離開。

據悉，白衣男是地方望族的第三代，有留洋背景且已婚，有在社群貼與妻子的生活照；因此，與白衣男互相追蹤社群的夏宇禾，應知道對方已婚。而截稿前，夏宇禾尚未針對此事回應。

夏宇禾今年4月受訪時，強調單身中，跟李聖傑並不是情侶，當天被拍到的畫面純粹是她醉後斷片、兩人湊很近說話。她坦言，新聞曝光後，最擔心保守的媽媽生氣，「媽媽不會過問我的感情狀況，但滿關心我，希望我多交朋友，要我照顧好自己、顧好自己的形象！」

她說自從被拍到後，就開始戒酒，連參加好友賴慧如婚宴也滴酒不沾。想不到過沒幾個月，又因為喝醉酒而失態，被拍到當街親吻富三代人夫，想必再度讓媽媽操心。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

