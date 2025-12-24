夏宇禾「醉吻人夫」道歉了！黑底文：尊重婚姻和家庭價值

夏宇禾醉吻人夫，稍早發文道歉。(圖/FB@夏宇禾)

31歲女星夏宇禾，今（24日）遭週刊踢爆深夜醉吻富三代人夫，引起譁然。稍早，她透過社群發黑底白字文認錯，並強調自己始終尊重婚姻與家庭的價值。

根據《CTWANT》報導，夏宇禾今年4月被拍到和李聖傑在深夜街道上耳鬢廝磨，身穿白衣的富三代人夫在旁邊目睹一切，被形容為「電燈泡」。時隔7個月，夏宇禾換跟白衣人夫醉後調情，摟抱、摸頭加嘴對嘴，最後男方送夏宇禾上車，獨自離開。

對此爭議，夏宇禾在限動發黑底白字文道歉：「關於媒體拍攝到的畫面，與該男子是朋友介紹認識的，對他並沒有任何特殊想法，但當天因為我飲酒過量，導致自己的行為與分寸不當，我對所有因為這件事受到傷害的人都非常的抱歉，我會深刻反省。」對於浪費社會新聞和版面，她也深感歉意，「錯就是錯我會好好檢討自己的行為。」

夏宇禾進一步表示：「我一直以來都尊重婚姻與家庭的價值，未來也會更加謹慎自律，避免再發生任何讓大家擔心或誤解的情況。」

夏宇禾今年數度被拍到和異性當街親密，其中一位還是大21歲「情歌王子」李聖傑，當時爆出緋聞。今年4月夏宇禾受訪時，表示單身中，否認和李聖傑交往，被拍到的畫面純粹是她醉後斷片、兩人湊很近說話。她坦言，新聞曝光後，最擔心保守的媽媽生氣，「媽媽不會過問我的感情狀況，但滿關心我，希望我多交朋友，要我照顧好自己、顧好自己的形象！」

她說，自從被拍到後，就開始戒酒，連參加好友賴慧如婚宴也滴酒不沾。想不到過沒幾個月，又因為喝醉酒而失態。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

