夏宇童婚紗照曝光藏畫作巧思 揭孫協志送畫畫課寵妻細節

夏宇童與孫協志拍攝婚紗照，甜蜜展現「一家三口」的幸福時刻。（圖／翻攝自Instagram／sha_ariel）

藝人夏宇童與孫協志交往6年，於2025年3月完成登記結婚，婚禮預計將於2026年2月14日舉行。近日，她在社群平台分享多張婚紗照與婚紗影片，引發網友熱烈關注與祝福。今（30）日，她再度公開婚紗照中一項藏有意義的細節，也讓外界感受到孫協志對妻子的細膩體貼。

婚紗照中畫作由夏宇童親手繪製，描繪她、孫協志與狗女兒Nini的天倫畫面。（圖／翻攝自Instagram／sha_ariel）

夏宇童分享的婚紗照中，她與孫協志一同手持一幅畫作，兩人面帶笑容對鏡頭合影。她透露，這幅畫是孫協志於2025年生日時送給她的「畫畫課」禮物。當時孫協志問她想收到什麼生日禮物，她思索後回答「我想去上畫畫課」，而他便支持她的想法，安排她上油畫課程。

課程期間，夏宇童完成了一幅有著濃厚個人情感的畫作，畫中描繪她與孫協志，以及他們的愛犬「Nini」一同站在雲朵上的畫面。她在貼文中感性表示：「顏色沒有很飽和，反而帶點灰。心裡想的是，希望未來的日子，我們不只是在風和日麗裡快樂，就算遇上爆雨、豔陽，也能並肩走過。生活不需要多完美，悲傷或快樂的時候，都能好好享受當下，一起面對。而我們一家三口在一起，就是最好的風景。」

她也透露，從完成畫作當下便決定要在婚紗照中與畫合影，將這份心意記錄在兩人的重要時刻裡。婚紗照中，她身穿粉色露肩禮服，展現甜美優雅風采，畫面溫馨幸福，不少網友留言讚嘆「真的太美了」、「這幅畫太有意義」、「幸福的樣子令人感動」。

隨著婚禮日期臨近，夏宇童與孫協志的互動頻頻登上社群話題榜，這段細水長流的愛情故事也持續獲得粉絲支持與祝福。

準新人牽手合影，畫中藏入夫妻與愛犬「Nini」的全家畫，象徵家庭凝聚力。（圖／翻攝自Instagram／sha_ariel）





