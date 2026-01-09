夏宇童揭孫協志一體質得先吞藥 癱坐1小時被虧花錢找罪受

夏宇童自爆健忘遭老公訊息轟炸。東森綜合台提供



林美秀、陳冠霖攜手少年組蔡昌憲、夏宇童在明晚（1╱10）播出的《花甲少年趣旅行》中暢遊北北基，夏宇童自爆與老公孫協志皆屬「嚴重暈車體質」，連看4D電影都要先吃止暈藥，孫協志甚至看完後得癱坐1小時才恢復，林美秀無奈反問：「為何要花錢找罪受？」

夏宇童也加碼爆料自己經常忘東忘西，會不斷被孫協志傳訊叮嚀，像是「外套怎麼沒帶」或「藥怎麼沒吃」？而她總是以「老公我愛你，下次會記得」甜蜜化解，林美秀投以羨慕眼光說：「妳比我還甜蜜欸。」

第1天會合時，林美秀對首次見面陳冠霖告白：「我一直是你的忠實影迷。」他也自爆內心宛如影迷般雀躍且害羞，與她相處後更有種如家人般的「老淚縱橫感」，甚至盛讚對方是好老婆首選。

林美秀（左起）、夏宇童、蔡昌憲、陳冠霖挑戰攀樹。東森綜合台提供

而夏宇童則透露出發前因擔心失禮而倍感壓力，甚至想過若叫不出旅伴姓名，要先合照再「以圖搜圖」，所幸最後沒派上用場。蔡昌憲則因其老婆與她是高中同學而迅速破冰。

提及最崩潰的活動，眾人公認「攀樹」挑戰，林美秀笑說每個人臉部表情極度猙獰，「大家慘不忍睹的模樣最有默契」。陳冠霖則強調即便痛苦到表情扭曲也不願放棄，只為戰勝自我。蔡昌憲幽默補充，4人在鏡頭前不斷調整被安全帶卡住的「該邊」，畫面既混亂又搞笑；夏宇童也坦承一開始還會為了矜持躲起來整理，到最後索性放棄，完全不顧形象依照教練指示「把屁股往外掰」。

最後，陳冠霖引領團員前往私藏溫泉祕境，眾人泡湯時也吐露內心恐懼，夏宇童提到自己水性極差，曾因實境節目出海暈船，釣起魚的瞬間竟直接吐在魚身上。林美秀則自曝害怕蝴蝶且畏懼深海黑洞，唯獨泡湯能讓她安心，但身為公眾人物，她也分享泡湯時若巧遇熱情粉絲聊作品、產品，當下僅穿泳衣的狀態令她感到十分尷尬。

