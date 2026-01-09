夏宇童看4D電影要吃暈車藥 林美秀反問：為何要花錢找罪受？

夏宇童自爆健忘遭老公訊息轟炸，加碼分享兩人甜蜜互動。（圖／東森提供）

東森《花甲少年趣旅行》新一集找來林美秀、陳冠霖，攜手蔡昌憲、夏宇童暢遊北北基各大景點。夏宇童揭露自己與老公孫協志皆屬「嚴重暈車體質」，誇張程度連看4D電影都要先吃止暈藥，孫協志甚至看完後得癱坐一小時才恢復。林美秀聽聞後無奈反問：「為何要花錢找罪受？」

夏宇童更加碼爆料，自己經常忘東忘西，會不斷被孫協志傳訊叮嚀，像是「外套怎麼沒帶？」或「藥怎麼沒吃？」，而她總是以「老公我愛你，下次會記得」甜蜜化解，林美秀也投以羨慕眼光地說「妳比我還甜蜜欸。」隨後，陳冠霖引領團員前往私藏溫泉秘境，眾人泡熱湯時也吐露內心恐懼。

夏宇童提到自己水性極差，曾因實境節目出海暈船，釣起魚的瞬間竟直接吐在魚身上。林美秀則自曝害怕蝴蝶且畏懼深海黑洞，唯獨泡湯能讓她安心，但身為公眾人物，她也分享泡湯時若巧遇熱情粉絲聊作品、產品，當下僅穿泳衣的狀態令她感到十分尷尬。

陳冠霖（左起）、蔡昌憲、夏宇童與林美秀，一同暢遊北北基各大景點。（圖／東森提供）

在第一天相見歡時，林美秀見到陳冠霖，便分享自身在演藝圈30幾年的時間，卻沒能在工作上結識，在花甲才首次見面，並大喊：「我一直是你的忠實影迷」，陳冠霖也接著讚譽，初次見到美秀姊時，內心也宛如影迷般雀躍且害羞，相處後更有種如家人般的「老淚縱橫感」，甚至盛讚對方是好老婆首選。

夏宇童則回憶，出發前因擔心失禮而倍感壓力，甚至想過若叫不出旅伴姓名，要先合照再「以圖搜圖」，知道對方名字，所幸最後沒派上用場。蔡昌憲則因其妻子與夏宇童是高中同學的緣分，讓兩人迅速破冰，夏宇童更直呼被蔡昌憲圈粉，大讚其演技、主持甚至歌聲都極具魅力。

