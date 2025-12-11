夏宇童認被孫協志「撒嬌爆擊」：失去時間感 夫妻約會超甜畫面曝光

娛樂中心／綜合報導

孫協志跟夏宇童婚後感情依舊甜蜜。（圖／翻攝自IG）

男星孫協志和小10歲的夏宇童的愛情長跑6年，終於在今年3月份宣布兩人愛情修成正果，成為夫妻的他們，近來也常在社群中放閃，今（11日）夏宇童曬出多張跟孫協志的合照，透露在咖啡廳被孫協志「撒嬌爆擊」的瞬間。

夏宇童表示本來到咖啡廳之後，跟孫協志要各自處理彼此的代辦事項，怎料，夫妻二人話匣子一開竟聊超過一小時，「還被協志撒嬌爆擊到失去時間感」，後續才發現下組客人準備要入座，雖然事情沒有處理完畢，但也只能趕緊收拾物品離開。

孫協志跟夏宇童婚後感情依舊甜蜜。（圖／翻攝自IG）

有趣的是，夏宇童跟孫協志前腳才剛踏出咖啡廳，立刻感覺到口渴，讓夏宇童直呼：「我們是不是太會聊了」，貼文展現夫妻間彼此的好感情，也閃瞎眾網友：「能有一直聊不完的人一起真的很棒」、「看來之後喝咖啡不用再加糖了，這也太甜了啦」、「童協夫妻太幸福」。

孫協志跟夏宇童婚後感情依舊甜蜜。（圖／翻攝自IG）

