夏宇童、孫協志下月大婚！「絕美婚紗照」公開 親吻超閃畫面曝光了

記者蔡維歆／台北報導

孫協志跟夏宇童婚紗照曝光。（圖／翻攝自IG)

47歲孫協志與小11歲夏宇童交往多年，去年3月3日登記結婚，之後頻傳出做人成功，但雙方否認。如今兩人將在2月14日情人節於台北市飯店舉辦世紀婚宴，而她28日在社群網站驚喜上傳一段影片，除了能看到換穿不同套婚紗，同時預告喜事將近。

孫協志、夏宇童拍一系列不同的婚紗照。（圖／翻攝自IG）

影片開頭先穿插兩人過往的生活與旅遊合照，只見孫協志身穿經典的黑色正裝搭配領結，夏宇童則是一襲浪漫的透視亮片白紗，兩人深情對視、擁抱、鼻子磨鼻子親吻。之後兩人換上風格截然不同的「文青休閒風」造型。孫協志身穿米色西裝外套，夏宇童則是穿著焦糖色外套與同色系貝蕾帽。最後兩人對著鏡頭伸出雙手手掌，手心上用黑色馬克筆寫著大大的資訊。式向外界宣告將於2026年2月14日情人節當天舉辦婚禮。

而先前夏宇童經紀人也證實：「是的，他們也是近期才有這想法，地點在台北沒錯。」但表示當天不會發媒體來採訪，事後會再統一提供照片影片給各家媒體，「因為考慮到滿多賓客，不是圈內人，加上因為辦中午，時間很短又過年前，真的怕現在不好控制，所以拍謝。」



