夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻

夏宇童、孫協志公開婚紗照拍攝花絮片段。（圖／翻攝自夏宇童Instagram）





夏宇童與孫協志愛情長跑6年，2025年3月3日登記結婚，將於2月14日西洋情人節當天在台北舉辦婚宴；今（28）日女方在社群曝光婚紗美照，甜蜜喊道：「時間真的過好快，先預祝大家情人節快樂喔！」小倆口甜蜜親吻片段曝光，閃爆眾人。

夏宇童、孫協志甜蜜互動閃瞎眾人。（圖／翻攝自夏宇童Instagram）

夏宇童在社群分享婚紗拍攝花絮片段，影片中她穿著亮片鏤空設計的純白婚紗，與一身黑色正式西裝的孫協志嬉鬧玩樂，甜蜜摟抱、做鬼臉、貼臉磨鼻子還作勢想咬對方，在彼此面前都是孩子的純真模樣；夏宇童換上小露香肩平口婚紗，與孫協志甜蜜對視、浪漫輕吻。

夏宇童與孫協志在大拇指畫上表情，以童趣的方式曬出超大顆鑽戒，兩人最後在手掌心寫下「2026 02.14」、「SAVE the DATE」字樣，頭靠頭互相依偎，正式宣佈將於西洋情人節舉辦婚禮，成為最幸福的「童協」夫妻。



