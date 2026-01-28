夏宇童、孫協志絕美婚紗花絮公開 「擠鬼臉搞怪」成最可愛「童協」

夏宇童、孫協志婚紗花絮。翻攝Instagram @sha_ariel

藝人孫協志與夏宇童穩定交往多年，兩人從最初的低調呵護戀情，到近年逐漸在社群平台與節目上大方同框，被粉絲暱稱為「童協 CP」。近日，這對演藝圈的模範情侶再度投下震撼彈，公開了一段絕美的婚紗拍攝花絮影片，兩人不僅展現了深情的浪漫氛圍，更毫無包袱地在鏡頭前大擠鬼臉，展現出「童協」專屬的搞怪默契，閃瞎一眾網友。

夏宇童、孫協志拍婚紗搞怪擠鬼臉。翻攝Instagram @sha_ariel

銀白亮片婚紗驚豔全場

在公開的影片中，夏宇童換上一襲精緻的銀白色亮片婚紗，貼身的剪裁與華麗的亮片設計，讓她在鏡頭下閃閃發光，完美襯托出她的甜美氣質與好身材。孫協志則展現熟男魅力，先是以一套溫柔的乾燥粉色西裝亮相，隨後換上經典的黑西裝配上領結，舉手投足間盡是溫柔。影片開頭特別剪輯了兩人過去出遊的私藏合照，象徵兩人一路走來的情感累積，讓整段花絮更顯動人。

夏宇童、孫協志浪漫婚紗照曝光。翻攝Instagram @sha_ariel

甜蜜互動展現真性情

除了唯美的浪漫鏡頭外，這對情侶最受粉絲喜愛的地方莫過於真實的互動。影片捕捉到許多兩人私下的逗趣瞬間，孫協志與夏宇童不計形象地對著鏡頭做出搞怪表情、撐大鼻孔，夏宇童甚至還調皮地伸手輕捏孫協志的臉頰，孫協志則是一臉寵溺。這組「崩壞版」的婚紗花絮不僅沒有破壞美感，反而讓網友大讚：「這就是最真實的愛情」、「童協真的太有默契了」。

夏宇童、孫協志互動可愛。翻攝Instagram @sha_ariel

手心隱藏驚喜預告婚期

影片最後，兩人並肩而坐，對著鏡頭張開手掌。只見夏宇童的手心寫著「SAVE the DATE」，而孫協志的手心則寫下「2026.02.14」。這個甜蜜的預告似乎直接官宣了兩人的婚期將定於 2026 年的情人節，引發外界熱烈討論與祝福。從過去在音樂劇、演唱會上的驚喜同台，到如今正式邁向人生新階段，這對走過風雨的「童協 CP」，用最可愛的方式向世界宣告了他們的幸福。

夏宇童、孫協志將婚禮日期寫在手上。翻攝Instagram @sha_ariel

孫協志。翻攝Instagram @sha_ariel

夏宇童。翻攝Instagram @sha_ariel



