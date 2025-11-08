夏帆拒被性別框架束縛 30歲後領悟「快樂最重要」

夏帆透露自己其實與劇中角色鮎美不一樣。（圖／friDay影音提供）

由夏帆與竹內涼真雙主演日劇《有本事換你來做啊！》，在日本TVer平台掀起收視熱潮。飾演鮎美的夏帆坦言拍攝初期難以抓住角色重心，表示自己和角色完全相反：「我從來沒有因為『女性』這個身份去思考事情，也不喜歡被要求要有『女生該有的樣子』。我比較相信『讓自己幸福的是自己』。」

夏帆分享，隨著年齡增長，對幸福的定義也更成熟：「20多歲時會向對方要求很多，30歲後反而覺得，能讓自己感到快樂最重要。」至於戲外一樣是否也擅長料理？夏帆透露喜歡自己做飯，會盡量煮得營養均衡一點，雖然沒有鮎美那麼完美，但只要情況允許，都會帶飯糰和湯去片場。

夏帆（右）形容她和竹內涼真像是太陽與月亮。（圖／friDay影音提供）

她形容自己和竹內涼真就像個性完全相反的「太陽與月亮」，不過正因如此，才能把各自的優點投入到作品中，激盪出最好的化學反應。她希望這部戲劇能讓觀眾同時想為鮎美和勝男加油，變成一部讓人真正喜愛、充滿魅力的作品。《有本事換你來做啊！》friDay影音於每週三同步跟播。

《有本事換你來做啊！》故事描述海老原勝男（竹內涼真 飾）是個自信滿滿、信奉「做菜是女人的事」的高學歷男，卻在結婚前夕被交往多年的女友鮎美（夏帆 飾）甩掉。為了挽回她的心，他開始面對從未正視過的「性別與家事」課題，體驗「先分手再成長」的過程。

