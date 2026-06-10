夏日戲水慎防感染！醫教「三要五不可」遠離水中疾病

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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炎炎夏日到來，許多民眾喜歡到游泳池戲水消暑，但不少人擔心泳池水質不佳，可能導致皮膚紅腫、發癢甚至感染傳染病。為守護民眾戲水安全，臺北市政府衛生局每年定期針對北市各場館泳池水質進行嚴格抽測。根據最新監測數據顯示，北市游泳池水質合格率從112年度的91.6%提升至114年度的98.5%，透過政府監督與業者自主管理構築衛生防線。

衛生局嚴查北巿泳池 合格率96.8%

截至115年4月30日，北市所轄游泳池業者計120家，臺北市政府衛生局共抽驗126家次游泳池，其中122家次水質合格，合格率約96.8%。針對4家次水質不合格之業者，主要原因為大腸桿菌群或總菌落數超標。臺北市政府衛生局已依據《臺北市營業衛生管理自治條例》規定，處以新臺幣2,000元以上1萬元以下罰鍰，並要求限期改善，若複查仍不合格將按次處罰。

泳池水質監測標準涵蓋 餘氯與酸鹼值評估

為了確保水域環境與水質安全，臺北市政府衛生局於114年1月2日公告相關標準，呼籲業者務必遵守規範。水質監測的重點指標包括：

總菌落數：每1公撮（mL）池水中應低於500 CFU。

大腸桿菌群：每100公撮（mL）池水中應低於（含）1 CFU或1.1 MPN。

自由有效餘氯：應保持百萬分之1.0至3.0之間（1.0-3.0 ppm）。

氫離子指數（pH值）：應保持6.5至8之間。

防範泳池傳染病 請落實三要五不

臺北市政府衛生局除要求業者強化管理外，也呼籲民眾共同守護水質，入池前務必落實「3要5不」原則。

3要：

入池前「要」澈底淋浴沖洗、卸妝並穿著潔淨泳衣帽、褲。 「要」注意現場標示水溫、酸鹼值、餘氯量等水質資訊。 游泳中若有不適「要」立即離開游泳池，並通知救生員或服務人員。

5不：

患有傳染性疾病者「不」入池。 患有傳染性眼疾或皮膚病者「不」入池。 飲酒過量顯有醉態者「不」入池。 寵物「不」得攜帶入池。 游泳池內外四周「不」飲食或吸菸。

戲水後若出現發燒、嘔吐、腹瀉 應盡速就醫

臺北市政府衛生局提醒，夏季是腺病毒、腸病毒以及阿米巴腦膜炎等病原活躍時期。若民眾在戲水後出現發燒、嘔吐、腹瀉、眼睛紅腫或皮膚紅疹等症狀，應立即就醫並主動告知醫師相關戲水史。如欲查詢各游泳池最新水質抽驗結果，可至臺北市政府衛生局官方網站查詢。

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（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

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