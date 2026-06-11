夏日海域遊憩活動漸增 海巡署籲注意安全

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記者郭曉蓓／臺北報導

海巡署今（11）日公布統計數據，今年1至5月執行海域岸際救生計163人，其中5月份即多達43人，佔總人數接近3成；提醒夏日高溫海域遊憩活動漸增，應以自身及親友安全為第一優先考量。

海巡署指出，炎炎夏日氣溫持續攀高，民眾海域遊憩活動大幅增加，但近日陸續發生民眾前往海邊跌落消波塊或礁岩受傷，從事浮潛或SUP活動體力不支，灘岸賞景不熟悉地形及潮汐受困，甚至有民眾因此遭海浪捲走失蹤等海域岸際遊憩意外情事。

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海巡署表示，夏季為海域遊憩事故高峰期，主要成因為不諳水性、輕忽離岸流、未穿著適當安全裝備及擅闖管制或危險海域；今年1至5月執行海域岸際救生計163人，其中獲救122人、死亡26人、失蹤15人。

海巡署呼籲，在欣賞海洋美景、享受海洋自然生態同時，務必提高警覺；活動前應先了解天候、海象及海域環境等狀況，做好安全規劃，以保障自身生命安全。

海巡署提到，為縮短救援時間，提升救援效益，已於各個海域岸際遊憩熱點及熱門時段，預置救援裝備及人力。但最好的安全防線，仍是民眾自身的警覺心，海委會為此已開發「海域遊憩一站式服務資訊平台」及「Go Ocean海洋遊憩風險資訊APP」，彙整海域遊憩法令、設施、海情(氣象、潮汐)、開放地點與範圍，民眾可透過相關資訊平台或APP，及時了解相關海域岸際外在環境因子，並可線上觀看水域遊憩熱點海況即時影像，以作為親近海洋、保護安全及防範意外發生的重要參考資訊。

海巡署提醒，多一分防範、少一分遺憾，民眾從事水域遊憩活動除事先了解外在環境因子，做好安全規劃外，若有受困、溺水或其他緊急危難事件，請立即撥打「118」海巡免付費服務專線，海巡署將於第一時間派員馳援，以確保國人生命財產安全。

近期岸際救生事故上升，海巡署呼籲民眾落實水域安全。（海巡署提供）