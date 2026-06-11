夏日纖體健康瘦！「冰箱法」輕食、韓妞排濕飲、日本式走路...懶人最愛無痛式減重3招

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每到夏天，又是另一場減重地獄的無限輪迴？手搖杯戒不掉、運動撐不久、輕食吃到膩…各種崩潰場景再度浮現眼前？這次別再靠意志力苦撐！「揪愛Mei」一次蒐集3種社群熱議的纖體生活法，從飲食到運動，全都能無痛執行、健康瘦；另外幫你避開三大減重地雷，再搭配iHerb上網友好評回購的低卡健康零食和營養補劑，輕鬆又輕盈地迎戰熱量魔王！快趁現在618限時優惠，全站輸碼【618SALE26】73折，把人氣商品一次帶回家。

（圖片來源：iHerb）

🥗IG爆紅「冰箱法」快跟上！減醣低脂飲食 這樣吃天天都不膩

夏日輕盈的成敗，八成取決於飲食管理。然而，吃對比吃少更重要，原型、低醣、高纖食材如水煮蛋、燙青菜、蒟蒻絲、烤雞胸、豆腐，都是減重路上的神隊友。最近在社群上爆紅的「冰箱法」便以此為基礎，將各類清爽食材分裝冰好，透過自由混搭，5分鐘就能完成一餐，省時又好吃，還可依個人需求靈活混搭168、211餐盤等飲食法。

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只不過原型食物吃多了，最怕口味千篇一律。此時千萬別靠高糖、高鈉、高油的醬料，滿足一時口腹之慾，改選義式香草、天然調味鹽、巴薩米克醋等高質感、低負擔的調味品，增添風味，天天換口味吃也不膩！想升級這套飲食模式，亦可同步補充如膳食酵素、益生菌等日常營養補給，腸道健康內外兼顧。

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🍰熱量炸彈午後來襲？韓妞排濕飲Ｘ低卡零食 解嘴饞不罪惡

不少人午後工作進入疲乏階段，精神不濟就想來點甜甜的亢奮劑？下午茶，是讓許多人減重破功的大魔王，該怎麼解嘴饞又不怕熱量陷阱？不妨試試看最近韓妞都在喝的排濕飲！像是紅豆水、玉米鬚茶、薏仁紅棗飲，這類低糖分、有助消水腫的健康飲品，最適合取代手搖飲，成為「清爽系」下午補給，減少身體負擔才不會越吃越累。

若是偏愛咀嚼口感，不妨在飲品中加入奇亞籽，不僅增加飽足感，也能攝取豐富膳食纖維，幫助腸道順暢。若真想來點小零食，堅果、蛋白棒、果乾，都是不錯的健康選擇，iHerb上還有許多低熱量的薯片、餅乾，解嘴饞又無罪惡感，偶爾來個Cheat Day小小作弊一下，減重之路才能走得長長久久。

🏃‍♀️「日本式走路」30分鐘無痛燃卡！運動補給選對就不怕踩雷

減重光靠吃少還不夠，運動才能真正幫助提高代謝、瘦得健康不反彈。最近很流行的懶人運動法「日本式走路」，你試過了嗎？透過「慢走3分鐘+快走3分鐘」的間歇式交替步行，以15分鐘作為一個健走循環，一次做2個循環，提升心肺功能與加強代謝。這種好上手又不佔用過多時間的運動，讓人可以持之以恆。若想提高燃卡效果，選擇早晨進行，會比其他時段燃燒多20%脂肪喔！

不過，許多正在實行輕食計畫的人，常常不自覺踩到一個運動地雷：只吃青菜，不敢碰澱粉或蛋白質。這樣的飲食方式長期下來，容易導致肌肉流失、基礎代謝下降，讓再怎麼努力運動都事倍功半。若日常蛋白質攝取不足，可額外補充高品質蛋白粉；若對運動表現有所期望，含BCAA、L-肉鹼或綜合維他命B群的營養品，是不少人的私房小撇步。

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夏日補給趁現在！iHerb 618年中慶全站73折

想讓夏日輕盈計畫更順利進行，iHerb 618年中慶正好開跑，即日起至6/21結帳輸入指定折扣碼【618SALE26】，整筆訂單即享73折優惠，全站商品皆可折，無論是高蛋白、膳食纖維、益生菌、奇亞籽、健康零食或日常營養品，都能趁這波一次補齊替夏日輕盈計畫補上更多日常選擇。除了上述商品，日常保健品、美妝保養、母嬰用品、運動營養、茶飲食材等也能趁此時囤貨，加上免運門檻從1250元下修至790元，全年最殺檔期就是現在！

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