夏日解鎖29場多元玩法 新北邀全民Play Fun一夏
【記者葉柏成／新北報導】「2026 Fun新北Play一夏」夏季系列活動整合6月至9月期間各局處推出的觀光活動，串聯山海河濱、文化藝術、音樂展演及親子體驗等多元主題，新北市觀光旅遊局今〈9〉日舉行記者會詳細介紹超過29場大型活動內容，邀請全國民眾一起感受一座城市、多種夏日玩法的獨特魅力。
今天記者會由代表城市新民歌的南方二重唱及臺灣知名雷鬼創作歌手MATZKA帶來精彩演出揭開序幕。觀旅局長楊宗珉表示，今年夏季活動內容橫跨音樂、文化、藝術、美食與戶外探索等面向。
他進一步說明，其中，「新北夏至音樂節」、「藝向新北城市共榮－三鶯線通車系列活動」、「新北市河海音樂季」、「新北市生音藝術節」及「新北市永和仲夏夜之夢」等活動，將帶來豐富音樂與藝文演出；「戀戀雙溪荷所在－荷花節行銷推廣活動」、「萬里區山海線旅遊－海線旅遊」及「新北海派－深澳小卷季」則結合在地農漁特色與觀光旅遊，讓民眾深入體驗新北風土魅力。
楊宗珉指出，深受民眾期待的「2026新北市河海音樂季」今年規劃四大主題舞臺，從海岸、河岸延伸至都會河濱，匯聚經典民歌、原創音樂、多元族群樂曲及流行音樂等多元曲風。
他說，文化體驗方面，包括「烏來觀光季系列活動－溫泉趣．泰雅情漫遊烏來小旅行」、「新北南島文化節」、「新北山客尞尞客庄產業節」及「新北市原住民族聯合文化活動」等，展現新北多元族群文化特色；而「礦山藝術季」及「三峽藍染節」則透過地方藝術與文化創生，呈現地方深厚的人文底蘊與創意能量。
此外，夏夜活動同樣精彩可期。「野柳石光夜訪女王」、「深澳鐵道自行車燦爛夏夜山海騎－星臨騎境」、「九份紅燈籠祭」、「北海潮與火」及「仲夏繽紛樂」等活動，結合光影藝術與自然景觀，營造專屬新北的浪漫夜間氛圍。國際級展演「福隆國際沙雕藝術季」及「八里城市沙雕展」今年更攜手人氣IP合作，打造兼具創意與童趣的夏季亮點。
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