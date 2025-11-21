夏普助陣鴻海科技日! 從 EV、AI 到衛星通訊 描繪智慧生活新未來

夏普鴻海科技日。資料照



夏普（SHARP）參加「鴻海科技日（HHTD 2025）」展出，以「以技術創造全新價值」為主軸，展示多項代表夏普創新實力與未來生活願景的技術成果，全面展現其在電動車、人工智慧、通訊與智慧家庭領域的世界級領導地位。

夏普於本次揭示 [SHARP EV] 概念影片，展現結合鴻海 EV 平台與夏普核心家電技術的全新移動構想。 以鴻海開發中的「Model A」為基礎，夏普提出「LDK+」（Living、Dining、Kitchen +）概念——將汽車視為家中延伸的生活空間Part of your home，讓「停著的時間」也充滿智慧與可能。

車內導入PCI自動除菌離子空氣淨化技術、光觸媒淨化技術、車載用鈣鈦礦太陽電池模組與CE-LLM 智慧語音 AI，在節能環保與智慧互動之間取得完美平衡。 透過家電技術為核心重新定義 EV，讓車不僅是交通工具，更是工作、學習、娛樂的全方位生活場景。

夏普獨家 CE-LLM（Communication Edge LLM）平台是支撐多項創新體驗的技術中樞。透過「邊緣運算 × 雲端智能切換」，CE-LLM 即便在網路不穩時仍能提供流暢自然的語音互動，從導航、空調到電池狀態皆能即時回應。

該系統讓車輛具備理解語意與情境的能力，實現 AI 副駕駛的概念。夏普並正推進與充電網路、智慧家庭及城市基礎設施的整合，為移動生活注入全新智慧體驗。

「CE-LLM 影像應用代理（Video Utilization Agent）」讓查找影片如交談般簡單。只需以語音描述需求，系統便能自動搜尋最契合的畫面並顯示重點分析。 該技術可廣泛應用於企業會議記錄、教育影音與監控影像等領域，徹底改變人與影片資料的互動方式。

在本次展中，夏普發布了結合 CE-LLM 技術的全新 AI 角色 ポケとも（PokeTomo）。 PokeTomo 能綜合影像、位置與對話記錄，理解使用者情緒與生活脈絡，甚至自動生成日記回顧。其外型靈感源自狐獴（Meerkat），機器人版僅 12 公分高，App 版則可延續語音或文字互動，讓記憶與情感不間斷。這標誌著夏普在「情感 AI」領域的全球領先地位。此款商品也預計在2026年第一季在台灣開賣。

夏普展出全球矚目的 LEO（低地球軌道）衛星通訊終端概念機，結合智慧型手機開發經驗與 3GPP 國際標準化成果，推動衛星通訊 5G 化標準的制定。 該終端開啟低成本、小型化、統一化設計新紀元，並榮獲「CEATEC AWARD 2025」最高榮譽「日本總務大臣獎」，進一步印證夏普在全球衛星通訊技術的領導地位。

夏普自行開發的「eAssistant Minutes」為高資安會議紀錄系統，採全程 Edge AI 處理，不上雲端即可完成語音轉文字、話者分離與即時翻譯。 未來將支援 Web 應用與多會議室同步，協助企業建立安全高效的知識管理環境，展現夏普在商用 AI 解決方案領域的綜合實力。

