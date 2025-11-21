夏普助陣鴻海科技日! 從 EV、AI 到衛星通訊 描繪智慧生活新未來
夏普（SHARP）參加「鴻海科技日（HHTD 2025）」展出，以「以技術創造全新價值」為主軸，展示多項代表夏普創新實力與未來生活願景的技術成果，全面展現其在電動車、人工智慧、通訊與智慧家庭領域的世界級領導地位。
夏普於本次揭示 [SHARP EV] 概念影片，展現結合鴻海 EV 平台與夏普核心家電技術的全新移動構想。 以鴻海開發中的「Model A」為基礎，夏普提出「LDK+」（Living、Dining、Kitchen +）概念——將汽車視為家中延伸的生活空間Part of your home，讓「停著的時間」也充滿智慧與可能。
車內導入PCI自動除菌離子空氣淨化技術、光觸媒淨化技術、車載用鈣鈦礦太陽電池模組與CE-LLM 智慧語音 AI，在節能環保與智慧互動之間取得完美平衡。 透過家電技術為核心重新定義 EV，讓車不僅是交通工具，更是工作、學習、娛樂的全方位生活場景。
夏普獨家 CE-LLM（Communication Edge LLM）平台是支撐多項創新體驗的技術中樞。透過「邊緣運算 × 雲端智能切換」，CE-LLM 即便在網路不穩時仍能提供流暢自然的語音互動，從導航、空調到電池狀態皆能即時回應。
該系統讓車輛具備理解語意與情境的能力，實現 AI 副駕駛的概念。夏普並正推進與充電網路、智慧家庭及城市基礎設施的整合，為移動生活注入全新智慧體驗。
「CE-LLM 影像應用代理（Video Utilization Agent）」讓查找影片如交談般簡單。只需以語音描述需求，系統便能自動搜尋最契合的畫面並顯示重點分析。 該技術可廣泛應用於企業會議記錄、教育影音與監控影像等領域，徹底改變人與影片資料的互動方式。
在本次展中，夏普發布了結合 CE-LLM 技術的全新 AI 角色 ポケとも（PokeTomo）。 PokeTomo 能綜合影像、位置與對話記錄，理解使用者情緒與生活脈絡，甚至自動生成日記回顧。其外型靈感源自狐獴（Meerkat），機器人版僅 12 公分高，App 版則可延續語音或文字互動，讓記憶與情感不間斷。這標誌著夏普在「情感 AI」領域的全球領先地位。此款商品也預計在2026年第一季在台灣開賣。
夏普展出全球矚目的 LEO（低地球軌道）衛星通訊終端概念機，結合智慧型手機開發經驗與 3GPP 國際標準化成果，推動衛星通訊 5G 化標準的制定。 該終端開啟低成本、小型化、統一化設計新紀元，並榮獲「CEATEC AWARD 2025」最高榮譽「日本總務大臣獎」，進一步印證夏普在全球衛星通訊技術的領導地位。
夏普自行開發的「eAssistant Minutes」為高資安會議紀錄系統，採全程 Edge AI 處理，不上雲端即可完成語音轉文字、話者分離與即時翻譯。 未來將支援 Web 應用與多會議室同步，協助企業建立安全高效的知識管理環境，展現夏普在商用 AI 解決方案領域的綜合實力。
【鴻海科技日】入列OpenAI永動機！ 劉揚偉： 合作進度非常快 將在美國俄州生產
AI牽動能源！鴻海劉揚偉：電力等於算力等於國力 感覺核電政策有轉圜了
【鴻海科技日】輝達太子黃勝斌站台 有乃父之風！ 為輝達運算平台大外宣
