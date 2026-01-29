夏普手機年度代言人是這啦啦隊女神 最強四防AQUOS wish5s台灣獨家上市

記者李鴻典／台北報導

台灣夏普（SHARP）今（29）日正式宣布2026年手機全系列年度代言人，由日本職棒讀賣巨人隊（Yomiuri Giants）高人氣啦啦隊「VENUS」成員——SAYA（松崎さや） 擔任。同時，延續2025年AQUOS wish5在市場上的熱銷佳績，夏普也宣布推出全面升級版AQUOS wish5s，再祭出上市大禮包，凡購買AQUOS wish5s手機並登錄即贈日本知名音響品牌「final」真無線藍牙耳機。

2026年夏普手機將注入滿滿的活力與元氣！全新年度代言人SAYA（松崎さや）來自日本職棒隊伍——讀賣巨人軍的官方啦啦隊「VENUS」。SAYA以其清新脫俗的氣質與治癒系的甜美笑容，在日本擁有極高人氣。

台灣夏普表示：「SAYA在球場上全力應援的身影，與夏普手機致力於成為用戶生活中『最強後盾』的品牌精神不謀而合。我們希望透過SAYA的親和力，將夏普手機的日系質感與貼心科技，傳遞給每一位台灣的朋友。」未來一整年，SAYA將現身於夏普全系列機種的宣傳活動中，用她的招牌笑容為台灣用戶的生活應援打氣。

夏普也宣布推出全面升級版AQUOS wish5s。

AQUOS wish5s 再升級：衛冕「最強四防」，AI科技再升級

作為夏普最受歡迎的國民機種，AQUOS wish系列始以「耐用」與「環保」著稱。全新登場的 AQUOS wish5s 承襲前代好評，進一步升級 AI 生活應用。機身選用優雅的高級金屬色澤，圓潤造型設計，帶來舒適握感。機殼使用約 60% 的再生塑膠材質，實踐環保理念。

獨家「搖搖防護」警報： 延續wish系列備受讚譽的安全功能，當遇到緊急狀況時，用戶只需快速搖晃手機，即可觸發高分貝警報、通知緊急聯絡人並傳送定位簡訊。

AQUOSwish5s搖搖防護。

頂級防水防塵（IP69）：AQUOS wish5s 最高等級 IP69 防護不僅能抵禦高溫高壓水柱沖洗，更能適應各種嚴苛環境。

軍規防摔認證： 通過美國軍規 MIL-STD-810H 測試，具備卓越的抗衝擊能力，。

生活防護（防詐/防騷擾）： 內建AI電話助手，能主動攔截可疑來電，全方位守護用戶的財產安全。

AQUOS wish5s價格10,490元。

旗艦功能下放！AI 智慧修圖與 8Way Audio 影音饗宴

AQUOS wish5s 不僅硬體強悍，軟體體驗更迎來「越級」提升，導入多項源自高階機種的 AI 與影音技術，打破入門機的界線，帶來旗艦級的享受。透過AI 智慧影像優化，隨手一拍即是美照，免去後製修圖的煩惱，讓社群分享更即時、更亮眼。

自動去除陰影：拍攝美食或文件時，AI 能自動偵測並消除手機或手部造成的陰影，讓照片畫面乾淨清晰，文件掃描更易讀。

減少玻璃反光：透過窗戶拍攝風景或拍攝櫥窗商品時，AI 能最大程度減少惱人的玻璃反光，還原肉眼所見的真實美景。

8Way Audio 沈浸式環繞音場：入門機種首度迎來高階配置 8Way Audio 技術，無論是追劇、看球賽或玩遊戲，都能提供具備空間感的立體環繞音效，帶來身歷其境的聽覺震撼。亦支援 3.5mm 耳機孔。

PHOTO STYLE 濾鏡：內建由專業攝影師監修的 11 種質感濾鏡，一鍵切換電影感或復古氛圍，讓日常隨拍也能成為令人印象深刻的影像作品。

AQUOSwish5s規格。

AQUOS wish5s價格10,490元，將於2月2日正式在台獨家上市，在全台近700家中華電信暨神腦特約服務中心門市同步開賣。夏普推出「雙重安心」購機優惠，讓用戶影音享受再升級：

首購登錄禮： 凡購買 SHARP AQUOS wish5s 並於官網完成保固登錄，即贈送限量日本知名耳機品牌「final」真無線藍牙耳機（型號 ZE300，市價 NT$1,690）。「final」耳機以細膩音質著稱，搭配 wish5s 的 8Way Audio 技術，將帶來絕佳的聆聽享受。（數量有限，送完為止）

月月抽大獎： 完成保固登錄者，還可額外參加「月月抽」活動。

