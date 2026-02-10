夏普龜山第2工廠售給鴻海未成 將招募自願離職者

（中央社東京10日綜合外電報導）日本夏普（Sharp）今天宣布，生產中小型液晶面板的三重縣龜山第2工廠出售給母公司鴻海精密工業並未成立。夏普社長沖津雅浩說明，考量液晶價格走勢等，所以下此判斷。

關西電視台報導，沖津在今天召開的2025年4月到12月相關財報線上說明會表示，「先前持續評估由鴻海方面取得（工廠）能發揮加乘效應，不過最終在（去年）12月底評估，細究未來（液晶面板）價格走勢等因素後，認為需求不足，因此做出這次的決定。」

龜山第2工廠預計今年8月停產，之後將進入出售程序。

隨著工廠停產，將以1170名工廠員工為對象，募集自願離職者，這些相關費用約100億日圓將作為龜山第2工廠的特別損失，列入2025年度財報。

此外，關於夏普與鴻海合作，利用龜山第2工廠生產人工智慧（AI）伺服器計畫，沖津強調，「將使用鄰近電視工廠的建築來進行。我們決定加快速度推動，與鴻海的關係完全沒有惡化。」（編譯：楊惟敬）1150210