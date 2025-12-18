夏曼藍波安「飢餓比寒冷更難熬」 戴立忍難忘和他潛水：像芭蕾舞者

文學紀錄片《大海浮夢》以夏曼藍波安（Syaman Rapongan）為主角，今（18）日舉辦首映會，多位影視及藝文界嘉賓到場站台，戴立忍也難得出席公開活動，力挺夏曼老師和本片導演周文欽。

夏曼藍波安分享，他20歲時租屋在台北永康街，因為拒絕保送大學，每天極為失落又鬱鬱寡歡地走在新生南路上，問自己：「到底何時可以考上大學啊？」他形容當時身心靈處於飢餓狀態，「飢餓比寒冷更難熬」。因此他的文學是從飢餓丶不服輸丶不認命出發，32歲時從城市回到蘭嶼，重新學習達悟族來自海洋的傳統與智慧。

後來夏曼藍波安承接了父親遺訓並親身帶著兒子打造拼板舟。對他而言，造舟不只是技藝實踐，更是一段將身體經驗、海洋倫理與父子關係緊密連結的生命教育，「現實版的《大海浮夢》是2005年六月，我在印尼丶紐幾內亞一帶的海域，駕舟航海冒險一個月，被太陽曬到猶如黑人，返家時連我的太太丶三個孩子都認不得我。」

戴立忍相挺《大海浮夢》。（圖／記者許瑞麟攝）

戴立忍透露，曾與夏曼藍波安一起游泳潛水，「夏曼老師在水底下的身影非常優雅，很令人難忘，跟陸地上的節奏很不一樣，如同芭蕾舞者。」他提到有兩個導演朋友相當特別，一位是《看見台灣》齊柏林從空中看台灣，「另一位就是周文欽，他從水底下看台灣，也很榮幸參與他之前一部分的拍攝工作。」

今日包括包括戴立忍、李道明、陳潔瑤、鄭有傑、盧盈良、蘇達等導演以及《大海浮夢》出品人童子賢、前原民會主委孫大川也出席首映會並致詞，肯定《大海浮夢》以影像保存夏曼老師的精神與原民海洋文化的重要意義。

《大海浮夢》將於2026年1月9日在台上映。