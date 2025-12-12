夏曼藍波安父子同心造舟 大海浮夢見證真誠與行動力

（中央社記者邱祖胤台北12日電）目宿媒體文學家紀錄片「他們在島嶼寫作」最新作品「大海浮夢」11日在台北試映，片中作家夏曼．藍波安帶兒子上山下海打造「拼板舟」歷時517天，見證一位血性男子的真誠與行動力。

夏曼．藍波安去年甫獲頒國家文藝獎。「大海浮夢」導演周文欽接受中央社記者訪問表示，2019年他受夏曼．藍波安的邀請，前往蘭嶼記錄夏曼與兒子同心造舟的過程，見證這對父子在熱帶雨林工作的實況，路程又溼又滑又陡，過程十分艱辛。

片中可見作家時而鋸木，時而以工具在克難環境下「刻舟」，全身噴滿木屑、揮汗如雨，全神貫注的態度令人動容。周文欽表示，他曾試著拿夏曼．藍波安的斧頭去砍木頭，學他們如何造舟，沒兩下手就麻掉了，才知道這是一件相當困難的事。

影片也記錄作家潛水捕魚的畫面，搭配夏曼．藍波安如詩般的文字作品說明，讓人感受到一則畢生受大海召喚的靈魂，如何身體力行，用文字及行動讓外人看到達悟族人的困境與驕傲。

最終「拼板舟」遵循傳統儀式出海航行，鏡頭捕捉到夏曼．藍波安的眼淚；此外，父子兩人以人力摸黑出海捕飛魚，與現代化漁船形成強烈對比，也呈現一位文學家、哲學家與達悟族人對傳統的堅持與信仰。

周文欽表示，他是宜蘭五結海邊長大的小孩，從2012年開始拍攝大量與海洋有關的紀錄片，自己就有12張不同專長的潛水執照，對這次紀錄片拍攝有一定的幫助，能在海底跟隨夏曼．藍波安的身影、觀察其一舉一動，是一種相當特別的經驗。

為了深入了解作家本人，周文欽事前特別請了一個文學顧問當拍攝團隊的「讀書會」導師，所有人跟著念夏曼．藍波安的作品，就是希望能讓影片更貼近作家的精神。周文欽說：「夏曼老師有他特殊的文體，他是達悟族原住民，使用華語創作，但他有自己的母語，他只是借用了華語的文字，來呈現他的主體性，讓別人看到達悟人的故事。」

周文欽告訴中央社記者，如果觀眾看完這部電影會想去蘭嶼走一走，認識達悟人的文化，進而想看夏曼．藍波安的書，「那我拍這部片的目的就達成」。

海洋文學家夏曼．藍波安的紀錄片「大海浮夢」，將於明年1月9日全台院線上映。（編輯：張雅淨）1141212