夏曼藍波安筆下老海人現身 大海浮夢記錄文學真實

（中央社記者邱祖胤台北8日電）目宿媒體文學紀錄片系列新作「大海浮夢」，拍攝作家夏曼・藍波安以身體書寫生命的歷程，片中更捕捉到他筆下「老海人」洛馬比克的原型，還原文學中的真實。9日將於全台院線上映。

根據目宿媒體發布新聞稿，與夏曼・藍波安比鄰而居的堂叔在片中驚鴻一瞥，作家以這位堅毅強悍的長輩為寫作藍本。洛馬比克過著幾乎與現代文明脫節的日子，導演周文欽形容在長時間拍攝中，捕捉到一種「文學角色與現實人生重疊的瞬間」。

廣告 廣告

導演周文欽表示，他看見洛馬比克年輕時驍勇的痕跡與年老時落寞的孤寂，「夏曼筆下的海洋民族記憶，在電影裡顯得如此具體而真實」。洛馬比克在紀錄片拍攝完成不久即辭世，他在片中看海的身影，成為珍貴的紀錄。

片中夏曼・藍波安生命中最重要的伴侶、妻子希婻・藍波安難得入鏡，她不僅在達悟族重要的螃蟹節聚會中吟唱族語歌謠，也談起和夏曼相伴一生的理解與支持，希婻坦言自己是被夏曼「善良而真誠的靈魂所吸引」，內斂而深刻的情感令人動容。

鏡頭同時捕捉夏曼與兒子共同造舟、出海的日常，展現父子之間以身體勞動延續傳統的默契，讓海洋民族的傳承在熠熠星空下以划船捕飛魚的方式完成。

夏曼去年底參加台北首映會後返回蘭嶼，他在臉書發文表示，自己從未預想寫作會帶來如此熱烈的回應，而那些被看見的文字、影像，其實都是一場民族覺醒與文化記憶的接力，並且也向一路支持的朋友們致上達悟族語的感謝：「阿悠一！」（編輯：李亨山）1150108