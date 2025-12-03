夏曼・藍波安完成三代造舟心願 《大海浮夢》記錄父子共創飛魚季動人畫面

夏曼・藍波安父子啟動拼板舟旅程，以行動承載部落記憶與海洋智慧。（目宿媒體提供）

海洋文學作家夏曼・藍波安（Syaman Rapongan）自青年返鄉，從父親身上習得達悟部落傳統技能，並決心以身體先行延續族人的海洋智慧，展現作家少見的行動力與文化深度。以他為主角的紀錄片《大海浮夢》預告片今天曝光，預售套票也正式開賣。

《大海浮夢》是「他們在島嶼寫作」系列最新力作，也是台灣首部以海洋文學作家為核心視角的紀錄長片，由導演周文欽與團隊歷時4年上山下海拍攝，完整記錄夏曼・藍波安與兒子從潛水、捕魚、伐木、造舟到迎海啟航的壯闊之旅。

夏曼・藍波安曾在台北求學，年輕歲月的艱難與迷惘讓他逐漸察覺，大海始終在記憶深處召喚。他後來帶著一家4口返回蘭嶼，重新學習族人捕魚、潛水、造舟等傳統技藝與生活技能，也在與海的近距離相處中理解到，島上族人以口語傳述的經驗與故事就是海洋文學，這段返鄉重新「學做達悟人」的歷程，成為他之後創作與生命的重要基礎。

《大海浮夢》日前在金馬影展舉行世界首映，引起熱烈討論。導演周文欽回憶，跟著夏曼下海後才真正明白在他眼中海的深度：「夏曼老師在水裡的優雅，是我怎麼追都追不到的。」夏曼則認為，靠身體去理解海、學會在能力所及之處停下丶感受，並在面對海的贈予時保持謙遜，成為他與兒子共同的生命教育。

夏曼・藍波安與兒子踏入山林，以造舟技藝延續三代傳承。（目宿媒體提供）

達悟文化即是飛魚文化的延伸，夏曼形容，「黑翅膀的飛魚，它的呼喚成為這個島嶼民族奔向海洋的動力。」電影預告中，父子完成新船下水儀式，於黎明划著舟迎向海面，在風浪間灑網、辨浪、看潮。本片不只記錄一艘拼板舟如何誕生，更記錄一個文化如何透過身體、大地與行動得以延續。

從電影裡可見，上山伐木時，夏曼在山林間想起父親的身影，他說：「Pikavangan（2人4槳的拼板舟）是一首男人的史詩。」這種雙人拼板舟是達悟族於飛魚季重要的捕魚工具，承載族群文化、技藝與榮耀，更是男孩邁向成年不可或缺的生命學習。夏曼說：「拼板舟的精神在於一個家庭建立它的海洋基地，船是一個不變的連結。」這段造舟的日常，是夏曼對兒子的承諾、對父親的緬懷，也是對海洋的回應。

《大海浮夢》預售套票今起正式開賣，並推出多項限定周邊，詳情可查詢：https://reurl.cc/6bDWa5。12月8日起，全台13家獨立書店將推出金句書籤套票，以夏曼作品中的關鍵語句陪伴觀眾踏上觀影前的第一段航路。本片將於2026年1月9 日全台上映，更多電影請上官方臉書粉絲團。

《大海浮夢》預告

