夏曼．藍波安歷經孤獨與飢餓 「大海浮夢」更靠近生命

（中央社記者邱祖胤台北18日電）紀錄片「大海浮夢」記錄作家夏曼．藍波安以身體書寫生命的歷程，他今天表示，孤獨與飢餓讓他更靠近生命，「造舟」不只是技藝實踐，更是將身體、海洋倫理與父子關係緊密連結的過程。

年近70歲的夏曼．藍波安不只寫作，至今仍堅持以傳統方式打造達悟族拼板舟，帶著兒子一起「造舟」並出海捕魚，導演周文欽記錄這段刻苦而動人的歷程，18日在台北「光點華山電影館」舉行首映會。

夏曼．藍波安說，他少年時期在蘭嶼歷經孤獨與飢餓，10歲便立志考上高中、大學乃至博士，卻在考上大學時面臨「飢餓的邊緣」，長久下來逐漸建立起對生活的理解與幸福哲學，和另一半吵架時就去抓魚，「在最貧乏的狀態裡，反而過著最靠近生命的日子」。

夏曼．藍波安表示，他在城市裡遇到困境，索性回到故鄉蘭嶼重新生活，對他而言，蘭嶼的雨林、生態與海洋，共同構成他的「生命圈」。

夏曼．藍波安提到現實版的「大海浮夢」，他2005年6月在印尼、紐幾內亞一帶海域駕舟航海冒險1個月，被太陽曬到猶如黑人，「返家時連太太、3個孩子都認不得我」，這些獨特經歷都是夏曼海洋文學的源頭。

導演周文欽致詞表示，他4年多的拍攝過程隨著夏曼・藍波安上山下海，必須面對季節、風浪與天候的高度不確定性，「每一次出海，都是把自己交給自然。」他也提到，達悟族對於山林與海洋始終建立在永續與傳承之上，「一艘拼板舟，就是一個家庭的生命圈，也是達悟男人一生的天職」。

「大海浮夢」出品人、目宿媒體董事長童子賢致詞時說，漢人社會對原住民族文化仍有許多不了解，「大海浮夢」正是一次從人類學與文化脈絡出發的深度凝視，「在鋼鐵與水泥構成的城市叢林裡，我們常常感到暈眩，而這部電影，帶我們重新回到被海洋與陽光滋養的世界。」童子賢期待透過這部作品，讓那些「隨著海浪漂走的記憶與故事，被重新找回來」。

前原民會主委孫大川致詞表示，他推動原住民文學超過30年，期盼原住民族能夠真正介入台灣的書寫世界，夏曼・藍波安的作品可說為台灣文學帶來一份珍貴的禮物，「讓我們重新回到山海本位思考，從自然中找回認同，也找回我們與大自然的關係。」（編輯：洪啓原、林克倫）1141218