夏曼・藍波安紀錄片《大海浮夢》入選金馬影展 父子517天造舟潛行太平洋 實踐海洋文學
入太平洋拍攝、遠赴法國探訪，鏡頭下的小小蘭嶼，如何鍛鍊出一位強悍而深邃的海洋文學家？以夏曼・藍波安（Syaman Rapongan）為主角的文學紀錄片《大海浮夢》，是「他們在島嶼寫作」系列最新力作，也是台灣首部以海洋文學作家為主題的紀錄長片，由導演周文欽執導，團隊歷時三年上山下海拍攝，全程紀錄夏曼・藍波安與兒子歷經517天潛水、伐木、造舟與出海的壯闊旅程。
「我的身體就是海洋文學。」夏曼・藍波安如是說。出身達悟族的他，是台灣最具代表性的海洋文學作家，對他而言，海不只是風景，而是生活、信仰與宇宙的起點。成為父親後，他長居蘭嶼，以身體實踐書寫。紀錄片鏡頭深入太平洋深處，跟隨夏曼潛入海底尋根，用自製魚槍獵捕浪人鰺，並攀上山林伐木，揚手削出拼板舟，文學在他筆下並非抽象的文字，而是來自勞動與呼吸的「力體文學」——唯有身體先經歷，故事方能誕生。從潛水、捕魚、砍樹到造舟，他以行動延續達悟族的海洋智慧，也讓影像串起橫跨父子三代，映照一條與祖靈對話、與海共生的文化航線。
導演周文欽以詩意的影像語言捕捉這段父子同行的生命旅程，讓翠綠山林與幽藍海洋成為壯闊的敘事場景，映襯夏曼・藍波安以身體實踐文學的信念，他說：「拍攝本片的過程，就像一次穿越風浪的長途航行。夏曼的生命與文學讓我看見時間的漩渦，一艘tatala（拼板舟達悟語）不只是船，而是一個家庭的海洋；父子之間的學習，也是一種文化的延續。」攝影師出身的周文欽，運用深厚的鏡頭功底與人文視角，刻畫人物與自然間的張力，在水下影像及蘭嶼山海風情交織間，展現太平洋的靈魂與生命力。
《大海浮夢》最新發布的電影海報由設計師黃國瑞操刀，海報中夏曼・藍波安與兒子合力打造的拼板舟漂浮於靜謐海面，航向無垠的藍色懷抱，那是父親的身影、兒子的啟程，也是作家以身體書寫的信仰起點，夜航的禱詞在天際化為星光，宛如祖靈注視的眼睛，象徵著文字、血脈與大海的永恆連結。首發的前導預告中看見鏡頭裡的夏曼・藍波安以生命與創作為核心，記錄下從父傳子、由陸至海的精神航行，更是一封寫給海洋與家族的長信，一場永不止息的對話。
海洋文學家夏曼・藍波安紀錄片《大海浮夢》將於2026年1月9 日全台上映，本也入選本屆金馬影展，將於本周六（15日）舉行世界首映，導演周文欽與配樂梁啟慧將出席映後座談，許多影迷期待在大銀幕上感受夏曼藍波安以身體書寫的海洋詩篇。
