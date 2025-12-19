夏曼・藍波安親臨《大海浮夢》首映分享造舟人生 戴立忍驚喜現身親揭兩人淵源

導演蘇達（左起）、鄭有傑、陳潔瑤、導演周文欽、傳主夏曼・藍波安、出品人童子賢、教授孫大川、導演李道明、盧盈良、戴立忍 出席與站台《大海浮夢》首映會。（圖／目宿媒體提供）

文學紀錄片《大海浮夢》以夏曼・藍波安（Syaman Rapongan）為主角，是「他們在島嶼寫作」系列最新力作，也是台灣首部以海洋文學作家為核心視角的紀錄長片，由導演周文欽與團隊歷時四年上山下海拍攝，完整紀錄夏曼・藍波安與兒子從潛水、捕魚、伐木、造舟到迎海啟航的壯闊旅程。《大海浮夢》於昨（18）日下午舉行首映會，傳主作家夏曼・藍波安特別自蘭嶼來到台北親自出席，與劇組及藝文界站台嘉賓共同見證電影啟航的重要時刻。

首映會現場，夏曼・藍波安分享成為文學紀錄片傳主的心情，感性表示：「人生從來沒有預計會發生的那一幕，只有滿滿的感恩。」他也幽默感謝一路相伴的家人，笑稱太太是「一直想要跟我離婚的人」，卻始終陪伴他走過創作與生活的起伏。他同時代為轉達未能到場的兒子之意，表示父子之間「有說不完的話，都寫在彼此的身體記憶與生活裡。」

夏曼回顧自身生命歷程，談到少年時期在蘭嶼求學的孤獨與飢餓，十歲便立志考上高中、大學乃至博士，卻在考上大學時，正是在「飢餓的邊緣」，他逐漸建立起對生活的理解與幸福哲學，「吵架的時候就去抓魚，在最貧乏的狀態裡，反而過著最靠近生命的日子。」對他而言，蘭嶼的雨林、生態與海洋，共同構成他的「生命圈」，也是《大海浮夢》的創作核心。夏曼承接了父親遺訓並親身帶著兒子打造拼板舟。對他而言，造舟不只是技藝實踐，更是一段將身體經驗、海洋倫理與父子關係緊密連結的生命教育。

《大海浮夢》傳主作家夏曼・藍波安在首映會上分享他的造舟人生。（圖／目宿媒體提供）

導演周文欽則分享，四年多的拍攝過程中，隨著夏曼・藍波安上山下海，是一段重新認識海洋、山林與達悟文化的學習旅程。周文欽坦言拍攝飛魚季、海上作業與造舟過程，必須面對季節、風浪與天候的高度不確定性，「每一次出海，都是把自己交給自然。」並提到，達悟族對於山林與海洋的使用，始終建立在永續與傳承之上，「一艘拼板舟，就是一個家庭的生命圈，也是達悟男人一生的天職。」

昨天首映會上也星光熠熠，多位重量級導演到場力挺，包括金馬導演李道明、陳潔瑤，以及鄭有傑、盧盈良、蘇達皆出席支持，現場更迎來金馬導演戴立忍驚喜現身，成為首映會一大亮點！戴立忍導演透露自己與夏曼老師、周文欽導演是在海上結識，是極少數能與夏曼一同潛入大海、親身感受其海洋身影的人。他形容，夏曼在水下的姿態「優雅得如同芭蕾舞者」，至今仍令他難忘，也表示能透過影像與觀眾一同「從海裡看見夏曼老師與海洋的故事」，是一段非常珍貴的經驗。

戴立忍驚喜現身《大海浮夢》首映會親揭與夏曼淵源。（圖／目宿媒體提供）

鄭有傑也提到觀影後「彷彿一整個星期都還聽得到海的聲音，許多畫面在腦海中揮之不去」；蘇達則表示，電影讓他重新思考文學的定義，「原住民世界本來沒有「文學」這個名詞，只是好好地生活，而夏曼老師正是那個真正說故事的人。」盧盈良導演也直言，《大海浮夢》是一部「迷人、澎湃且非常特別的作品」，誠摯邀請觀眾進戲院支持。

《大海浮夢》將於2026年1月9日全台上映。

