夏浦洋、陳峻廷為FEniX團員準備退伍禮物！預告驚喜規畫
FEniX男團成員夏浦洋、陳峻廷近日出席快閃店活動，吸引大批粉絲到場支持，由於其他三位成員正在服役，先前兩人曾開玩笑說「兩個人分薪水比較多」，但其實非常期待再次合體的時刻，接下來團員們將陸續退伍，夏浦洋與陳峻廷打算用這陣子打拚來的酬勞為他們準備「退伍禮物」。
夏浦洋特別列出禮物清單，「想送隊長MAX自家釀製的樹葡萄酒小酌慶祝，也特別幫承隆尋找夢幻全黑版IP公仔，至於熱愛健身的家齊，我打算直接送上健身課程。」而難忘先前與團員們一同去韓國旅遊及滑雪的陳峻廷透露，正著手出遊計畫，「希望大家能先暫時放下工作，一起離開台北旅行幾天，因為等他們回來後，我們可能又一路忙到年底。」兩人更同步預告，FEniX即將全員合體，並將陸續推出新作品。
活動現場，兩人也分享穿搭心得，陳峻廷平常會把包包當成配件，「會以黑灰色、大地色跟我的外在輪廓做搭配，再來就是包款，就會依照心情做選擇。」夏浦洋平常就常背著女包出門，大讚身上蝴蝶結包設計簡約時尚又大氣，「男女都很適合，重點是東西好裝又有分層處理非常方便，在穿搭上非常加分。」
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