夏浦洋自爆送禮「不對媽媽胃口」 陳峻廷成功駕馭女包零違和

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夏浦洋、陳峻廷以品牌好友身分出席快閃店活動。（圖／THE HYUNDAI現代百貨提供）

FEniX成員夏浦洋、陳峻廷日前以品牌好友身分，一同赴台中出席快閃店活動，吸引大批粉絲駐足支持。活動中，夏浦洋與陳峻廷大膽挑戰女性包款穿搭，憑藉出眾外型與時尚魅力，成功駕馭原本甜美感十足的女包設計，不僅毫無違和感，更背出韓系男友風格與獨特質感，宛如「行走的發電機」，帥氣模樣讓現場粉絲忍不住驚呼：「根本是韓系歐巴！」

夏浦洋、陳峻廷出席活動吸引大批粉絲駐足支持。（圖／THE HYUNDAI現代百貨提供）

活動現場兩人也分享自己的穿搭哲學。陳峻廷透露，自己會把包包視為整體造型的重要配件，平時習慣以黑灰色、大地色系服裝搭配不同包款，再依照當天心情做選擇，希望透過色彩與輪廓襯托包款特色。而自認平時就經常背女包出門的夏浦洋，則大讚蝴蝶結包兼具實用與時尚感，「男女都很適合，容量大又有分層設計，無論日常使用或穿搭都非常加分」。

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談到理想中的女生穿搭風格，夏浦洋透露自己偏愛帶有反差魅力的造型。他認為，一件俐落西裝外套或簡單T-shirt搭配牛仔褲，再配上帶有蝴蝶結元素的包款，就能在率性之中展現女孩巧思與浪漫感，「這種可鹽可甜的感覺，我覺得很吸引人」。

陳峻廷則說過去曾精心挑選女包送給媽媽，沒想到從顏色、款式到容量都未能符合對方期待，也讓他因此開始研究女性包款的細節與需求。夏浦洋則分享，自己也曾送過媽媽時尚小包，但因為媽媽不習慣而一度被冷落，後來透過分享穿搭技巧與搭配方式，才讓媽媽逐漸接受並駕馭各種包款。

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