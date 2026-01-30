夏爾帕喜馬拉雅特展 融合傳統藏傳文化與當代藝術

記者劉昕翊／臺北報導

蒙藏文化中心明（31）日起至5月24日推出年度重點特展《生生不息－Tsherin Sherpa的喜馬拉雅當代藝術》，邀請國際矚目的尼泊爾當代藝術家才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）來臺，展出36組件作品，透過融合傳統藏傳文化與當代藝術語彙的創作，引領觀眾重新認識喜馬拉雅的當代藝術。

特展首次以「喜馬拉雅當代藝術」為策展核心，聚焦藝術家如何以傳統藏傳文化為基礎，回應當代社會、文化流動與身分認同等全球性議題，並於今（30）日舉辦記者會。蒙藏文化中心高玉珍表示，才仁・夏爾帕曾於年輕時來到臺灣學習科技技術，現已成為國際知名藝術家，在世界各國展出，其雕塑作品體現尼泊爾傳統的鎏金技藝「真的是很美」。

此次精選藝術家才仁・夏爾帕2012至2025年間的創作，涵蓋平面繪畫、立體雕塑與裝置藝術及精緻掛毯，共36組件作品，透過多樣媒材與空間配置，讓觀眾感受傳統元素轉譯為當代語言的軌跡，其中，才仁・夏爾帕指出，「祈願樹」是他由美國趕回家鄉陪伴家人，並與尼泊爾當地創作鎏金銅雕藝術的傳統工匠合作，希望將人們遭遇天災之後的情感透過藝術展現。

此外，《生生不息－Tsherin Sherpa的喜馬拉雅當代藝術》開展當日將由才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）帶來《從傳統到當代喜馬拉雅藝術之旅》專題講座，還有多場教育推廣活動及蒙藏服飾穿戴體驗等，透過多元形式深化觀眾對於喜馬拉雅文化與當代藝術的了解。

蒙藏文化中心明（31）日起至5月24日推出年度重點特展《生生不息－Tsherin Sherpa的喜馬拉雅當代藝術》，邀請國際矚目的尼泊爾當代藝術家才仁・夏爾帕來臺，展出36組件作品。（記者劉昕翊攝）

