夏病冬治三九貼 調理體質改善過敏

一年當中最寒冷的時節到來，門診裡詢問三九貼的民眾也跟著增加。從藥材準備到穴位選擇，看似簡單的一貼，其實背後藏著中醫調理體質的細膩學問，哪些人適合、什麼時間點貼最有效，醫師也特別提醒，貼對方法，效果才不會打折。

中醫師 賴俊宏：「接下來我們就會把這個泥，挖到我們準備好的器具裡面。」

拿起藥膏，均勻塗抹在藥片上，這是中醫的三九貼，裡頭含有甘遂、細辛、延胡索以及白芥子等中藥材，也是中醫"冬病夏治"觀念的延續。

廣告 廣告

中醫師 賴俊宏：「我們會使用三九貼，就是在冬至後 這27天左右，因為三個九 27天裡面，這個比較冷的時間，我們用溫熱的藥材，然後把它敷在我們的穴道上面，然後加強本身的一個抵抗力跟免疫力，這樣子就可以預防很多疾病的效果。」

醫師表示，三九貼通常會依體質貼在不同穴位，像是過敏、氣喘會貼肺俞、天突穴，手腳冰冷貼氣海、關元穴，脾胃虛寒則常搭配足三里穴，而貼的時間點也是相當重要，一般來說會選在冬至後九天、十八天、二十七天這三個時間點，不過並不是人人都適合。

中醫師 賴俊宏：「第一個孕婦，因為孕婦其實她的狀況比較複雜，那不建議隨便貼，第二個就是 如果你有皮膚相關疾病，你正在發炎 你正在大量長痘痘，那就不適合貼，那再來 小孩子一定要請中醫師評估， 因為小孩子皮膚比較薄，所以你如果貼這些，比較刺激性的藥物的時候， 可能會對他皮膚造成一些傷害。」

醫師提醒，三九貼並非人人適合，貼完後也要少吃冰冷、生冷的食物，民眾要是只貼一次或錯過三個九天，效果也會大打折扣，因此想要貼出效果，關鍵還是在掌握時間、配合體質，才能真正為來年的健康打好基礎。

更多 大愛新聞 報導：

東大阪"御笑神事" 祈福同時傳播善意

Aid Distribution Before Christmas in California

