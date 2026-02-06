夏禕同框孫女畫面超溫馨 不想孩子走演藝路原因曝光

夏禕出席「財團法人中華民國關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會」。（圖／常朝貴攝）

資深藝人夏禕今（6日）帶著可愛孫女一同出席「財團法人中華民國關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會」，祖孫同框畫面溫馨，她也分享近況與新年規劃。談到過年行程，夏禕透露將飛往上海與女兒一起團聚，「上海過年一定要做上海菜」，她笑說屆時會親自下廚準備八寶辣鴨、墨魚大烤等經典年菜，感受濃濃年味。

夏禕帶著孫女出席餐會，祖孫同框畫面溫馨。（圖／常朝貴攝）

先前曾透露計畫自編自製60集電視劇，夏禕坦言目前新劇暫時喊停，原因是台灣資金尚未到位，加上合作公司出現稅務問題，她直言：「好劇不怕久，別人拍不來。」工作方面，夏禕透露今年上半年有機會接演一部古裝電影，並將與香港演員合作，但因角色設定為30多歲，讓她還在仔細考慮」。

被問到感情生活，她大方笑回：「沒有人追啦，這麼老了怎麼會有人追？」但也強調自己感情其實很豐富，「忙家人、孩子跟朋友就忙不完了，我沒時間寂寞，每天時間都不夠用。」她也提到，先前曾有人找小孫女拍戲，但都被她一口回絕，「不想讓孫女進演藝圈，梨園太苦了」。笑說孫女目前的志向是當律師，卻被孫女當場吐槽。

談及近期演藝圈接連傳出噩耗，夏禕神情沉重表示：「只能說很遺憾，尤其看到曹西平大哥過世的消息，他那麼年輕，真的很不能接受。」她回憶曹西平過去常上她與大炳主持的節目，「我一直很欣賞他，個性非常直爽，很可惜、很難過，也希望他在另一個世界能過得更快樂」。

