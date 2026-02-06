夏禕罕帶6歲孫女現身！鬆口「感情現況」難接受曹西平猝逝

夏禕開心帶孫女一同現身餐會。（圖／華視提供）





資深女星夏禕今（6）日出席「115年關懷演藝人員新春聯歡餐會」，久違露面的她氣色紅潤，狀態看似十分不錯，更帶著6歲孫女一同露面，而農曆春節將至，談及過年計劃，夏禕透露後天就會飛到上海與家人團聚，預計將獻上招牌年菜，

除了一家人團圓外，夏禕年後準備進行一些網路劇拍攝，不過她也透露，先前提及的60集電視劇，因資金及稅務問題暫時喊卡，但她不太擔心，認為好劇不怕沒有人拍，此外，她上半年將與香港大咖演員合作唐朝古裝電影，但角色年紀與自己相差過大，因此她尚未確定是否要接下這份邀約。

廣告 廣告

夏禕今日罕見帶著6歲孫女「豬豬」出席活動，被問及是否會想讓她進入演藝圈，夏禕則直言：「我不想讓她接班，她想當律師我覺得挺好，要進我梨園這一行她得吃很多苦，熬不過去的成不了台，想當演員，要不就不當，要當就得出頭」，自己吃過的苦不希望讓孫女也承受。

至於自身感情狀況，夏禕則表示，目前沒有人追，「這麼老了怎麼會有人追？」但自己的感情生活仍十分豐富，「我一直都在忙家人、孩子，朋友之間的感情也很好，這難道一定要那種嗎？」她也強調自己每天時間都不夠用，因此也沒有時間寂寞。

對於先前演藝圈接連傳出噩耗，夏禕沉重表示：「只能說很遺憾，尤其曹西平大哥滿難過的，年紀不大怎麼會突然就這樣發生，很不能接受。」她先前與大炳合作主持節目，曹西平經常前來當嘉賓，「曹西平大哥真的很可惜，希望他在上面好好發揮他的才能。」



【更多東森娛樂報導】

●被關進新加坡小黑屋！女星「全裸艷照」遭警方看光光

●女星對戲到一半落跑！卞慶華被嫌「嘴巴有大便味」慘退貨

●不捨S媽痛失大S！白冰冰淚曝「私下通話」暖喊具俊曄回歸

