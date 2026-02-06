夏禕「不捨曹西平猝逝」 罕見同框6歲孫女「拒絕讓她入行」、感情現況曝

夏禕。李鍾泉攝

58歲資深藝人夏禕近年逐漸轉往幕後，今日（6日）出席「財團法人中華民國關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會」時，罕見帶著6歲小孫女「珠珠」現身。祖孫倆互動逗趣，珠珠年僅6歲身高就已達130幾公分，遺傳了媽媽177公分的長腿基因，高挑外型與靈動模樣成為全場焦點。

夏禕爆料孫女鬼靈精怪。李鍾泉攝

祖孫互稱「猴哥、豬豬」 拒絕孫女接班梨園

夏禕在現場與孫女互動親暱，她笑稱孫女平時鬼靈精怪，兩人的暱稱也非常特別，她叫孫女「豬豬」，孫女則叫她「猴哥」或「大師兄」，不許叫她奶奶。雖然珠珠對舞蹈、直排輪、鋼琴等各項才藝都有興趣，也曾有人找珠珠拍戲，但身為京劇演員出身的夏禕卻一口回絕。

「我不希望她走這行，因為要進這行要吃很多苦。」夏禕感慨表示，演藝圈這條路若要走，一輩子「要就不當，要不然就要紅」，且現在的小孩未必能吃得了京劇練功的苦。她透露孫女最近的志向是想當律師，她對此抱持開放態度，支持孫女想學什麼就去學。

感情生活豐富不寂寞 笑稱「這年紀沒人追」

單身多年的夏禕，感情世界一直是外界關注焦點。被問及是否有新戀情，夏禕大方回應：「不可能有吧，孫女珠珠天天跟我在一起，怎可能有？」她直言自己現在時間完全不夠用，生活被家人、孩子與朋友填滿，「感情豐富一定要那種嗎？寂寞需要人家陪嗎？我忙這些就忙不完了，沒時間寂寞。」

她更幽默自嘲：「沒有人追啦，這麼老了怎麼會有人追？」對於目前的單身狀態感到非常自在。

籌備梨園網路劇 過年將赴上海團圓

談及未來工作規劃，夏禕透露上半年有望參與一部古裝電影，背景設定在唐朝，但由於角色年齡設定在30多歲，她仍在考慮是否接演。此外，她近期也忙於拍攝與梨園相關的網路劇，生活重心依舊離不開她熱愛的藝術。

農曆年將至，夏禕表示後天就會飛往上海與女兒一家團聚。提到年夜飯，她充滿自信地列出拿手菜單，「我會自己下廚做飯，像是甘藍菜燒黃魚、八寶臘鴨、墨魚大烤等，家人都愛吃。」

餐會現場也談及近期演藝圈多位資深藝人辭世的消息，夏禕感嘆對曹西平的猝逝感到特別不捨與遺憾，並希望好友在另一個世界能過得快樂。



