夏立言赴中喊統一是必須 媒體人諷國民黨「一個比一個猛」

政治中心／劉宇鈞報導

前中國國民黨副主席夏立言近日赴中國深圳，參加第九屆台灣創藝生活節開幕儀式，他受訪時稱，國民黨追求的也是國家未來的統一，「我覺得這是一個必須走的方向」，引發各界熱議。媒體人徐千惠諷刺說，國民黨真是「一個比一個猛」。

夏立言認為，歷史的問題需要時間，「中國人講天時地利人和」，兩岸形勢的發展大家都很清楚，他跟很多台灣人講過，最重要的必須務實、面對現實、了解國際情況，只要務實處理，絕對可以解決兩岸之間的任何紛爭，希望兩岸能和平坐下來討論。

對於兩岸未來的走向，夏立言直言，國民黨是按照「憲法」，追求的也是國家未來的統一，「我覺得這是一個必須走的方向」，只不過它是什麼樣的形式、什麼樣的時間，這是大家都無法掌握的，只希望說在過程當中，能夠和諧安定。

徐千惠6日在三立政論節目《54陪審團》表示，他不知道現在國民黨內，尤其是副主席層級的，是不是有KPI的競爭，從卸任的夏立言，到現任的張榮恭、蕭旭岑，其實都是走兩岸路線的。

徐千惠也說，這些人從中國大陸回來後，講話「一個比一個猛」，是甚麼情形？是在求表現嗎？還是要給誰看？所以她才會質疑是不是有KPI的競爭。

