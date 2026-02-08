夏語心、Junior也有演《世紀血案》 致歉未查證⋯不再參與後續

參演《世紀血案》的夏語心道歉。（圖／翻攝自夏語心臉書）

電影《世紀血案》引發爭議，多位主演主演寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏皆已發聲道歉，除了表示會不參與後續活動，也喊話劇組停止製作。而其實殺青記者會當天，夏語心和韓宜邦（Junior）原本也會出席，但突然缺席，今（8）日晚間也發文致歉。

夏語心首先慎重地向林義雄先生、方素敏女士、林奐均女士、田秋堇女士以及每一位相關人士與受難者和家屬道歉，在未知劇組並未取得林義雄先生同意以及自己沒有主動求證的情況下，客串了《世紀血案》一角，對相關人員造成了無法挽回的傷害，感到相當抱歉，「因為對於歷史案件的了解不足也欠缺思考，忽略了該有的尊重，造成了此次風波，我非常遺憾。」未來她將不再參與電影的後續，並會帶著此次教訓謹慎地面對每一份工作。

廣告 廣告

Junior在《世紀血案》 飾演康寧祥。（圖／翻攝自Junior臉書）

Junior在片中客串飾演「康寧祥」，他坦言當時知道能演出如此出色與值得尊敬的人物，讓他情緒很洶湧，也不斷收集康寧祥先生的資料，想好好詮釋，絕無不敬或是企圖想要顛覆歷史。

Junior指出，身為演員，在過往接演真人真事改編作品時，劇組多半會與當事人或相關人士充分溝通並取得同意，長期下來也讓他對合約中「已取得合法授權」的說法產生鬆懈，未再進一步查證。自己對於授權內容的理解過於片面，事後重新檢視合約與相關資料後，才發現實際情況與原先認知存在明顯落差。

針對外界質疑為何未在接戲前詳加確認導演背景與資金來源，Junior表示理解這樣的疑問，也承認這次事件讓他深刻體認到，相關查證不只是權利，更是演員應盡的責任與義務。他強調，無論外在環境或產業慣例為何，自己都不應因此卸責，這次的錯誤必須由自己承擔。

最後Junior表示，他為自己的疏忽與判斷失誤正式道歉，並向因本片而被迫再次面對傷痛的所有人致上歉意。他同時呼籲製片方停止電影後製作業，在未取得當事人認可前不應繼續推進計畫。即使未來作品上映，他也不會選擇進戲院觀賞，「歷史不該被扭曲或篡改，這次，我會做出我認為正確的選擇。」