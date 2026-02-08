夏語心客串《世紀血案》臨陣神隱！遭網灌爆嗆「助紂為虐」 發聲道歉認：欠缺思考

夏語心針對演出《世紀血案》道歉。翻攝臉書

夏語心臨陣缺席電影《世紀血案》殺青，許多網友到她的社群留言嗆罵：「助紂為虐，可惡之人！」、「你不是有演嗎？怎麼搞得好像沒你的事？」、「繼續神隱嗎？」8日晚間她與當天也臨時缺席的Junior（韓宜邦）同時間發道歉文，也不再參與電影後續。

夏語心發文表示：「首先，在這裡慎重地向林義雄先生、方素敏女士、林奐均女士、田秋堇女士以及每一位相關人士與受難者和家屬道歉。在未知劇組並未取得林義雄先生同意以及自己沒有主動求證的情況下客串了世紀血案一角，對相關人員造成了無法挽回的傷害，我很抱歉，對不起。」

不再參與電影後續！未來面對工作更謹慎

夏語心透露自己客串演出《世紀血案》。翻攝臉書

此外，夏語心也認錯：「因為對於歷史案件的了解不足也欠缺思考，忽略了該有的尊重，造成了此次風波，我非常遺憾。再次向林義雄先生及其家屬、每位受難者及其家屬、林宅事件所有相關人士道歉。未來我將不再參與電影的一切後續，帶著此次教訓謹慎的面對每一份工作，對不起。」



