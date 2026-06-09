夏靖庭不閃躲黑歷史 犯錯即修正

傅子純因急性血癌46歲猝逝，震驚演藝圈，夏靖庭9日和邵奕玫出席《大愛街2巷》宣傳活動，他看到新聞也嚇到：「那麼年輕，不曉得明天先來，還是意外先來，你能怎麼樣？」對於生命的無常，他表示很擔心，但日子還是要過，靠自己力量維持健康。

夏靖庭54歲才迎第一個兒子出生，最大願望就是陪伴兒子長大成年，閒暇時就去運動，61歲的他，雖然外表是阿公，但身體年齡才44歲，還擁有魔鬼身材，邵奕玫在一旁驕傲說：「阿公（夏靖庭）參加《最強的身體》拿第一名，而且用很低的秒數完賽。」他笑回：「我是勞碌命啦，喜歡很早起床，有空就趕快去運動。」

他在劇中面臨兒子坐牢狀況，現實生活中，夏靖庭曾2次入獄服刑，前陣子「向太」陳嵐重提古天樂入獄的往事，他對酸民不以為然，「網路酸民看到什麼都能說，犯過錯的人就一直拿出來講，犯錯不能修正嗎？」現在還是有網友留言「毒蟲」挑釁，他不閃躲自己的黑歷史，「我很會自嘲，這些都是我經歷過的事情，坐牢沒有很驕傲，也沒有見不得人。」