夏靖庭嚇到「傅子純那麼年輕」猝逝 面對生命無常嘆能怎麼樣

夏靖庭9日出席《大愛街2巷》活動，感慨聽到傅子純死訊。（大愛提供）

傅子純因急性血癌46歲猝逝震驚演藝圈，夏靖庭9日和邵奕玫大愛劇《大愛街2巷》宣傳活動，他看到新聞也嚇到：「對啊，那麼年輕。不曉得明天先來，還是意外先來，你能怎麼樣？」對於生命的無常，他感慨表示，「我很擔心，但日子還是要過，靠自己力量維持健康、每天運動。」

夏靖庭54歲才迎第一個兒子出生，最大願望就是陪伴兒子長大成年，他閒暇時就去運動，61歲的他，雖然外表是阿公，但是身體年齡才44歲，還擁有魔鬼身材，邵奕玫在一旁驕傲的說：「阿公參加《最強的身體》拿第一名，而且用很低的秒數完賽。」夏靖庭謙虛回：「我是勞碌命啦，喜歡很早起床，有空就趕快去運動。」

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夏靖庭在新戲飾演阿公，面臨兒子坐牢的狀況，現實生活中，他曾因吸毒、持有槍械，前後2次入獄服刑，前陣子「向太」陳嵐重提古天樂入獄的黑歷史，夏靖庭對此不以為然，他說：「我是覺得網路酸民，看到什麼都能說，犯過錯的人，就一直拿出來講。犯錯不能修正嗎，不小心觸犯到法律，我已經執行完畢了，受過應該有的處罰。」

夏靖庭深知更生人不容易，現在還是有酸民到他臉書留言「毒蟲」挑釁，他對古天樂更加佩服，「古天樂做了那麼多好事，蓋那麼多學校，你們還有話講？」他也對自己黑歷史被掀十分大方，「我很會自嘲，這些都是我曾經歷過的事情，坐牢沒有很驕傲，也沒有見不得人。」

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