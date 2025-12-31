夏靖庭新片變身陰柔角頭 黃冠智扮嚴厲教練喊「傳承」

夏靖庭（左）在《恨女的逆襲》中飾演從事不法勾當的拳館老闆。（華映娛樂提供）

李宜珊執導首部劇情長片、榮獲金馬獎最佳動作設計的《恨女的逆襲》，不僅在母女情感與拳擊場景上力求真實，片中的男性角色更帶來令人意想不到的火花。不僅有三金得主蔡振南、金鐘視帝游安順飾演女主角林怡婷兩位重要的父執輩人物，圍繞在主角身邊的演員，各個大有來頭。

例如金鐘視帝夏靖庭、金鐘男配角黃冠智以及新生代潛力新人田翔元，夏靖庭、黃冠智和田翔元3位演員在片中分別飾演性格迥異的角色，不僅打破傳統黑道硬漢的既定印象，更透過桌球運動與拳擊運動一剛一柔的對比，加上與家庭特權的描寫，交織出電影中錯綜複雜的社會樣貌。

黃冠智（右）在《恨女的逆襲》中演出嚴厲的教練。（華映娛樂提供）

資深演技派演員夏靖庭與本片監製何平、導演李宜珊淵源深厚。曾以何平執導作品《公主徹夜未眠》拿下金鐘獎最佳男配角獎，並參與何平榮獲柏林影展唐吉軻德獎的《挖洞人》、《匪諜大亨》。這次在《恨女的逆襲》中夏靖庭飾演1名黑道老大，夏靖庭透露，在拍攝1場集結各路角頭的地下拳擊賽戲份時，現場陽剛氣息濃厚，監製與導演希望能有一個角色表現得「陰柔一點」，去創造一點驚喜。夏靖庭分享：「我在現場思索了5分鐘，下次試戲時，就出現了這個陰柔角頭。」

曾以《降河洄游》奪下金鐘獎男配角獎的黃冠智，在片中挑戰桌球教練一職，本身是桌球體保生的他，演起來如魚得水，將過往在運動員生涯中觀察到的素材全數用上。他在片中展現出的「兇猛一面」，其實是取材自真實的體育界經驗，他笑說：「我就是把以前教練教給我們的細節，原封不動地傳承下去。」

