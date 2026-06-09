夏靖庭昔吸毒被關！見古天樂入獄黑歷史遭挖 直言：坐牢不驕傲也沒見不得人

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

男星夏靖庭今（9）日他出席新戲《大愛街2巷》媒體茶敘，劇中他飾演的老派阿公「曾武雄」，對於鄰里的迷信風潮常以幽默應對。談到現實中對「迷信」的看法，夏靖庭有著深刻的見解。他認為迷信往往源於內心的不安，夏靖庭直言，隨著年紀增長，其實很多的事情終歸是歸咎到自己的身上，就不會去被怪力亂神或者無法掌握的事情所左右，「在經歷過像我到了這個歲數之後，我就會發現人越來越有智慧，他迷信的程度會越來越少。」

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大愛劇《大愛街2巷》夏靖庭在劇中飾演「曾武雄阿公」。（圖／大愛提供）

夏靖庭隨後也分享了自己的生死觀，認為與其求神，不如活好當下，「人該努力的跟老天爺其實沒什麼關係，然後你永遠不會知道說太陽是明天會先出來，還是說我的明天會先到來，都不一定。我覺得每個人就活好自己的今天。」而被問到近期演員傅子純離世的消息，他坦言，雖然與對方沒有合作過，但得知消息當下還是十分震驚，也提到自己也很擔心生命的無常，「我很擔心，但日子還是要過，靠自己力量維持自己健康。每天運動，把自己弄得很健康，大部分吃素食。」而在54歲才迎兒子出生的他，最大願望就是陪伴兒子長大。

此外，夏靖庭也被問及自己曾對向太重提古天樂坐牢發表看法一事，他坦言，因為自己犯過錯，所以知道重新做人不容易，「我本身犯過錯，犯錯不能修正嗎？不小心觸犯到法律，我已經執行完畢了，受過應該有的處罰，而且我是無被害人，我不覺得傷害到任何人，我傷害的只有我自己，為什麼我不能知錯能改？」

夏靖庭表示，即使事隔多年至今仍有不少酸民會到自己的社群挑釁，但他也沒有過於在意，「只是我覺得這些人為什麼有那麼多無聊的話可以說？你自己沒犯過錯嗎？我坐牢沒有很驕傲，但也沒有見不得人。」對於古天樂他則認為，雖然過去也曾犯過錯，但如今的古天樂也積極做善事，讓他忍不住直言：「古天樂做了那麼多好事，蓋那麼多學校，你們還有話講？」





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