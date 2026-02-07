夏騰宏演「林義雄」本尊遭炎上道歉 揭製片方保證取得授權

夏騰宏還原接下《世紀血案》的經過。翻攝夏騰宏臉書



電影《世紀血案》因取材「林宅血案」，卻未取得當事人林義雄與家屬同意就拍攝而遭炎上，繼演員楊小黎、簡嫚書、李千娜、黃河、劇組接連道歉後，飾演「林義雄」本尊的夏騰宏今下午（2╱7）也在臉書道歉，並還原接下角色的經過。

夏騰宏日前在殺青記者會上曾說，飾演「林義雄」本尊只能靠照片想像、揣摩角色：「負擔很大！」對於掀起拒看潮，今他表示：「近日關於我在作品中飾演林義雄先生所引發的爭議與討論，我一直都在虛心傾聽。」

而夏騰宏揭露合約中製片方保證取得合法授權，他說：「作為1名演員，就是專心投入角色，能詮釋林義雄先生這樣一位在台灣歷史中具備深重份量與精神指標的人物，對我來說是艱難的挑戰與選擇。」

拍攝前夏騰宏閱讀大量的資料，「我飾演的是38歲時的林義雄先生，在記者會上我想表達的是林義雄先生38歲左右的影片較少。為了要詮釋林義雄先生年輕時的神韻和肢體狀態，準備期間不斷翻看前輩年輕時的照片和影片，但沒能親自跟本人田調我始終懷揣著不安，我不該被動的等待劇組聯絡，我為自己依賴劇組的錯誤判斷向林義雄先生道歉」。

針對劇組未事先取得林義雄及其家屬的同意，夏騰宏表示深感遺憾與抱歉，「我明白，這不僅是一個角色的演繹，更涉及一個真實生命的生命創傷與人格尊嚴。在未獲得當事人同意的情況下進行詮釋，造成當事人及其家屬的不適，也辜負了社會大眾對於歷史事件人物隱私權與感受性的期待。對此，我責無旁貸」。

最後夏騰宏提出3點說明初衷、回饋和後續的處理方法，他說：「我接演此角色的初衷，是希望透過戲劇的形式，讓更多人感受那段歷史的重量，以及林義雄先生在苦難中展現的意志力。在詮釋過程中，我傾盡全力保持嚴謹與敬畏，試圖還原其人格特質，絕無任何冒犯或不敬之心。」

雖然淪為箭靶，但夏騰宏說：「不論是針對表演本身或是針對製作過程的程序正義，我都全盤接受。」對於製片方未取得林義雄同意即拍攝的部分，他則說：「我不認同也不支持，未來將不再參與本片的任何活動。」並再次向林義雄及其家屬致上最深、最誠摯的歉意。

