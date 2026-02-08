夏騰宏、黃河演《世紀血案》出事！他揭「共同點」掀陰謀論：借刀殺人

娛樂中心／綜合報導

電影《世紀血案》近日殺青，電影以林家血案為主軸改編，不過卻爆出未獲得授權等爭議，面對風波延燒，參與的演員陸續發聲道歉，其中夏騰宏、黃河都曾接演過「敏感題材」，因此也有人質疑是不是被「借刀殺人」。

夏騰宏、黃河在道歉聲明中都提到製作方在合約方面註名「已取得授權」，尤其黃河更表明想拜訪家屬，但卻遭到劇組以家屬「不希望接受採訪會拜見」而拒絕，部分網友見狀則替演員抱不平，認為他們可能是遭到劇組曚騙簽約。

事實上，夏騰宏、黃河有個共同點，他們都曾演出電視劇《星空下的黑潮島嶼》，當時擔任醫療顧問的杜承哲醫師出面提到他們兩位不畏懼接演相關題材，一度擔憂他們受否會遭演藝圈封殺，如今兩人雙雙捲入《世紀血案》風波，讓他不禁表示「這麼巧，兩個白恐戲劇演員」。

杜承哲質疑是否兩人早已被劇組鎖定，先是欺騙有獲得授權，之後神隱，「讓他們成為台灣人的箭靶」，表示這樣演藝圈不用動手封殺這些演員，形容「他們可以借刀殺人」。隨著風波擴大，製作人郭木盛向《NOWNEWS今日新聞》坦承是怕林義雄拒絕，因此才決定拍完再登門拜訪，至於演員在記者會上的態度，他直言是太年輕，「態度才會這麼輕浮」。

杜承哲醫師發文談到電影《世紀血案》。（圖／翻攝自Threads）

