一夕暴富！交易所出包「發2000元獎勵→2000枚比特幣」 市價瞬間暴跌17%

南韓加密貨幣交易所意外發放2000枚比特幣。示意圖／取自免費圖庫pixabay

南韓加密貨幣交易所「Bithumb」（빗썸） 近日發生一起前所未有的嚴重作業失誤，該公司在舉辦促銷活動時，原本應向用戶發放2000韓元（約43元新台幣）的現金獎勵，卻因內部人員操作不慎，竟將2000韓元發成2000枚比特幣發（約42億元新台幣），意外發放總值超過400億美元（約1.26兆元新台幣），導致平台價格劇烈波動，引發監管機構高度關注。

2000韓元發成2000比特幣？平台用戶一夕暴富

根據韓聯社（YNA）、路透社（Reuters）等外媒報導，Bithumb於6日晚間舉辦促銷活動「隨機寶箱」（Random Box），原規劃向中獎用戶發放每人2萬至5萬韓元不等的現金獎勵，或最低2000韓元的回饋。不料，內部人員在實際發放獎勵過程中不慎輸入錯誤，將「韓元」計算的獎勵金額設定為「比特幣」，導致中獎者每人至少收到2000枚比特幣。

廣告 廣告

報導指出，這次促銷活動共有約700名用戶購買隨機寶箱，其中約有240人實際開箱，多數中獎者的比特幣被直接匯入個人錢包，推估錯誤發放的比特幣約有62萬枚，整體市值高達400億美元。部分用戶發現收到大量比特幣後也立即在平台上拋售，導致6日晚間7時30分左右，僅僅是在Bithumb交易所內，比特幣價格就一度急跌至8111萬韓元（約175萬元新台幣），單日跌幅達17%。

官方道歉了！已收回99%比特幣

Bithumb隨後於當晚7時40分緊急封鎖平台出入金與交易功能，全面限制695名受影響用戶的交易與提領，並啟動回收程序。Bithumb於7日凌晨0時23分發布道歉聲明，坦承「部分客戶被發放了異常數量的比特幣」，為此向用戶致歉，但也強調比特幣市場價格在異常發生後5分鐘內已恢復正常，平台內建的防止連鎖清算系統也有正常運作，並未因異常價格引發大規模強制平倉。

Bithumb後續已成功回收99.7%的錯誤發放比特幣。至於外界質疑是否為駭客攻擊所致，Bithumb嚴正否認，強調本案「與外部駭客入侵或資安漏洞無關」，並稱系統安全與用戶資產管理本身並未出現問題，也承諾將透明公開後續處理進度。

不過，金融監管單位「南韓金融監督院」（Financial Supervisory Service）已於7日召開緊急會議，直言此次事件「暴露虛擬資產市場的脆弱性與潛在風險」，為此將檢視Bithumb的內部控管制度、虛擬貨幣持有狀況與營運流程，若發現異常，不排除會對Bithumb及其他加密貨幣交易所展開實地稽查。



回到原文

更多鏡報報導

檢方保管320枚比特幣「神秘失蹤」！查扣賭博家族41億元全消失…驚傳內鬼外洩

全球最大比特幣詐騙案！「財富女神」騙光12萬人、洗錢上千億…逃亡14年終落網

入職半年「爽領7.5萬年終」！她感動喊「大紅包給爸媽」…網看行業嘆：要10年才有辦法

102歲人瑞娶看護遭認「粉紅收屍隊」！律師嘆如陳松勇遺產之爭 揭婚姻無效、遺產分配可能