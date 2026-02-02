一夕洗白見初心／出車禍卻找司機頂罪！謝霆鋒形象一度跌谷底 努力復出甩陰霾

謝霆鋒在22歲那年，開車肇事竟讓司機頂罪，「頂包案」令他形象崩壞，甚至一度退出演藝圈避風頭。（鋒味微博）

李亞鵬自從2005年與王菲結婚後，多年來老被罵「吃軟飯」「負心漢」；後來做生意慘賠又欠債，又被當作笑柄。這次他創立的嫣然天使兒童醫院因欠繳房租面臨迫遷，李亞鵬的危機處理一夕間扭轉了過往負面形象，為了幫助唇顎裂病童的初心這才被大眾看見。以下謝霆鋒、黃曉明、羅志祥在犯錯出事後怎樣洗白自己的操作，都相當值得借鏡。其中最重要的是：「要自己先有料，才會被人重新接受！」

謝霆鋒是娛樂圈裡最受矚目的星二代之一，又帥又有才華，老爸老媽又是大明星，從小在鎂光燈下長大，年輕氣盛的謝霆鋒不出點事就太不可思議了！果然2002年，他駕車出車禍卻由司機頂罪，「頂包案」讓他形象跌入谷底，被視為被寵壞的星二代，更因涉串謀妨礙司法公正罪被捕，最終被判240小時社會服務令，免去監禁，可是還是蹲了監獄14天候判。

廣告 廣告

因為這件案子，謝霆鋒被選為2002年「形象最負面人物」及「風雲人物之首」，並一度暫離演藝圈；復出後，他以最辛苦的動作片路線（如《新警察故事》），堅持不用替身、親自上陣跳樓被勒，這種「不要命」的敬業態度逐漸洗刷了「紈絝子弟」的印象。

黃曉明不僅綜藝《中餐廳》的發言「我不要你覺得，我要我覺得」的發言被群嘲，演太多耍帥角色遭網轟「油膩」。（黃曉明微博）

黃曉明因在綜藝《中餐廳》中的霸道發言「我不要你覺得，我要我覺得」（被稱為「明學」），加上接演過多耍帥角色，一度被全網嘲諷為「油膩」、「自大」，路人緣極差。被群嘲後，後續黃曉明接演《鬢邊不是海棠紅》等正劇，演技備受肯定且不耍帥；又在綜藝《乘浪破浪的姐姐》以不卑不亢的態度服務姐姐們，成功完成了「去油」工程。

羅志祥在被周揚青「毀滅爆料」后，兩岸工作全丟，只能當網紅拍網路節目，還好他以跨年演唱獲得觀眾支持，重新站回舞台。（攝影組）

2020年羅志祥被前女友周揚青發長文指控私生活混亂，形象毀滅，兩岸工作全丟。沉寂兩年後，他選擇在自家花蓮的跨年晚會壓軸復出，「亞洲舞王」用唱跳半小時不間斷的硬實力，「用舞台說話」的態度贏得了台灣網友的尊重。可見只要本身實力強，曾經毀掉的形象都能夠靠自己一一贏回來。

更多鏡週刊報導

一夕洗白見初心／獨家！王菲暗捐公益醫院1.5億 李亞鵬爛19年被發現大善人

不當夫妻當家人／獨家！提起家人要賠錢 葉啟田遭前妻越洋封口