一夕洗白見初心／出車禍卻找司機頂罪！謝霆鋒形象一度跌谷底 努力復出甩陰霾
李亞鵬自從2005年與王菲結婚後，多年來老被罵「吃軟飯」「負心漢」；後來做生意慘賠又欠債，又被當作笑柄。這次他創立的嫣然天使兒童醫院因欠繳房租面臨迫遷，李亞鵬的危機處理一夕間扭轉了過往負面形象，為了幫助唇顎裂病童的初心這才被大眾看見。以下謝霆鋒、黃曉明、羅志祥在犯錯出事後怎樣洗白自己的操作，都相當值得借鏡。其中最重要的是：「要自己先有料，才會被人重新接受！」
謝霆鋒是娛樂圈裡最受矚目的星二代之一，又帥又有才華，老爸老媽又是大明星，從小在鎂光燈下長大，年輕氣盛的謝霆鋒不出點事就太不可思議了！果然2002年，他駕車出車禍卻由司機頂罪，「頂包案」讓他形象跌入谷底，被視為被寵壞的星二代，更因涉串謀妨礙司法公正罪被捕，最終被判240小時社會服務令，免去監禁，可是還是蹲了監獄14天候判。
因為這件案子，謝霆鋒被選為2002年「形象最負面人物」及「風雲人物之首」，並一度暫離演藝圈；復出後，他以最辛苦的動作片路線（如《新警察故事》），堅持不用替身、親自上陣跳樓被勒，這種「不要命」的敬業態度逐漸洗刷了「紈絝子弟」的印象。
黃曉明因在綜藝《中餐廳》中的霸道發言「我不要你覺得，我要我覺得」（被稱為「明學」），加上接演過多耍帥角色，一度被全網嘲諷為「油膩」、「自大」，路人緣極差。被群嘲後，後續黃曉明接演《鬢邊不是海棠紅》等正劇，演技備受肯定且不耍帥；又在綜藝《乘浪破浪的姐姐》以不卑不亢的態度服務姐姐們，成功完成了「去油」工程。
2020年羅志祥被前女友周揚青發長文指控私生活混亂，形象毀滅，兩岸工作全丟。沉寂兩年後，他選擇在自家花蓮的跨年晚會壓軸復出，「亞洲舞王」用唱跳半小時不間斷的硬實力，「用舞台說話」的態度贏得了台灣網友的尊重。可見只要本身實力強，曾經毀掉的形象都能夠靠自己一一贏回來。
更多鏡週刊報導
一夕洗白見初心／獨家！王菲暗捐公益醫院1.5億 李亞鵬爛19年被發現大善人
不當夫妻當家人／獨家！提起家人要賠錢 葉啟田遭前妻越洋封口
其他人也在看
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆
女星Melody（劉恭顯）主打「瘋癲貴婦」人設，辭去節目《11點熱吵店》後，主要作直播帶貨業績甚佳。但給人優雅、風趣印象的她，卻被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐地說：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導
大戰一半「假髮」被打飛！他扯下拋向觀眾沸騰 曝超搞笑真相
美國一場拳擊比賽受到民眾的關注，但焦點不在拳擊手精湛的表現，而是假髮。拳擊手米勒（Jarrell Miller）1月31日對戰強敵伊貝（Kingsley Ibeh），他被連續重拳掀飛了假髮。米勒把假髮送給觀眾後，似乎整個氣勢大振，最後以2比1獲勝，甚至有評論員表示，「從未看過這種情況」。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
發球砸到人怎辦？日本國手「高速彈射土下座」誠意道歉 網：要求婚嗎
體育中心／黃崇超報導排球場上發球時，如果不小心砸到別人怎麼辦？日本國家男排副隊長西田有志，昨（1日）參戰日本排球SV聯賽全明星賽的發球準度挑戰賽，一個不小心打歪、恰好不偏不倚砸在場邊工作人員身上，他立刻高速彈射自己以「五體投地的土下座」姿勢，一秒滑行並且精準停在對方面前華麗上演誠意道歉，網友除了大讚之外也歪樓，「接下來要求婚嗎？」西田的臨場反應效（笑）果十足。
超幸運！黃仁勳餐廳巧遇慶生「簽名送紅包」 5歲童雙手合十鞠躬收下
一名女網友在Threads上分享這段暖心互動，影片中可見，黃仁勳身穿黑色外套，走向正在聚餐的民眾座位，得知男童當天過生日後，隨即拿出紅包並親手遞上祝福。男童接過紅包時，立刻起身雙手合十，並向黃仁勳深深鞠躬致謝，舉止有禮、態度誠懇，讓現場賓客驚喜不已，也讓黃仁勳露...
4年情剪不斷？王柏傑、謝欣穎勾手現身大S雕像揭幕 經紀人回應了
謝欣穎去年9月親口認了與交往4年的王柏傑分手、12月被爆出疑似復合。今（2日）兩人一同現身金寶山，出席「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕儀式，復合傳聞再度引起討論。謝欣穎去年11月談到恢復單身的心情時，灑脫說：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」她也不避諱透露，和王柏傑分手後仍有聯絡，
忍痛出席追思會！S媽白髮人送黑髮人未走出傷痛 大S粉色紀念雕像揭幕...具俊曄風雨中守候
大S（徐熙媛）過世一週年，親友今（2日）在長眠地金寶山舉辦紀念追思會，老公具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）、S媽在風雨中現身，演藝圈好友包含羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來等人到場。
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導
大S紀念雕像今揭幕！仔仔、言承旭都來了 S媽雙手合十：謝謝關心
女星大S（徐熙媛）2025年2月在日本病逝，享年48歲，2日迎來大S逝世週年忌日，由具俊曄為愛妻親自設計的紀念雕像，將在下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，S家人陸續抵達現場外，親友也都來了，包括仔仔周渝民、言承旭、羅志祥等人也低調現身。
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導
范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子
女星范曉萱跟大S感情深厚，去年（2025）大S離世百日時，她哀悼表示會將對方一直放在心上，發言令人鼻酸。近日，范曉萱露面登上節目訪談的身影，讓網友驚呼：「越來越像大S」。蔡佩伶報導
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了