一夕洗白見初心／獨家！王菲暗捐公益醫院1.5億 李亞鵬爛19年被發現大善人

李亞鵬經商能力欠佳，但他人品為人稱道，一手創建嫣然天使醫院為窮困唇顎裂病童治療的仁心大獲讚揚。（翻攝自李亞鵬小紅書）

王菲前夫李亞鵬2014年創辦嫣然天使兒童醫院，最近爆出欠租上億元；然而近來主業是直播帶貨的李亞鵬，卻因此意外點燃一場全民善意的營救行動。憑藉近乎「笨拙」的真誠，以及網傳繼女竇靖童與前妻的助攻，他在72小時內捲動32萬網友自發捐款破新台幣8,600萬元，單場直播銷售額更是飆破2億多元，社群一週漲粉93萬。

長期以來，李亞鵬的商海征途總是伴隨著「情懷大過能力」的嘲諷，然而，當他創辦的北京嫣然天使兒童醫院爆發欠租及搬遷危機，他用一段31分鐘影片坦承個人能力不足，不規避責任的態度已贏得好感。

米粒撿來吃 形象逆轉

李亞鵬經商能力欠佳，但他人品為人稱道，一手創建嫣然天使醫院為窮困唇顎裂病童治療的仁心大獲讚揚。（翻攝自李亞鵬小紅書）

廣告 廣告

北京嫣然天使兒童醫院於2012年開業，其民辦非營利性質，導致多年來投入大筆資金，財務仍吃緊。（東方IC）

後面連續四場直播，李亞鵬身穿領口洗到變形的舊衣，不再執著於推銷上萬元紫砂壺，轉而介紹白米等民生用品，吸引更多升斗小民進場集資。期間不小心掉落幾粒米在桌上，他竟下意識地撿起來塞進嘴裡，這份不自覺的樸實，瞬間拉近了與螢幕另一端大眾的距離。

王菲（右）還沒與李亞鵬（左）離婚前，兩人多次為醫院舉辦慈善晚宴募款，王菲也私人補貼新台幣1.5億元給醫院。（東方IC）

有營銷號在網上稱王菲大女兒竇靖童低調來直播間挺李亞鵬，還暖喊：「爸，嘗一口這個酥方」，直播室立即沸騰，幾萬盒庫存因竇靖童一句話而秒殺，不到1小時賣了新台幣2千多萬元；第二任前妻海哈金喜即便離婚也發聲力挺；親生女兒李嫣更拍短影片助攻，這些「前任與現任」的集體背書，成了他形象反轉的最強推手。而一向被視為做什麼都失敗的「軟爛男」李亞鵬，在默默行善19年後，形象也被翻轉，被外界發現原來是個大善人。

人品沒話說 爆致命傷

身為李亞鵬好友，向太語重心長，建議李亞鵬退居幕後。（翻攝自微博）

向來快人快語的「向太」陳嵐，以過來人姿態挺身為好友背書。她語氣唏噓地細數李亞鵬作為好爸爸的辛酸，透露為了女兒李嫣的容貌（李嫣天生患有唇顎裂），李亞鵬這20年奔波無數，更因這份同理心才硬扛下醫院這門「賠本生意」。

為了償還醫院房租，李亞鵬開多場直播帶貨，之後將捐款與帶貨收入捐出。（翻攝自李亞鵬抖音）

向太直言，當年籌備過程極其慘烈，即便她個人捐輸不斐，王菲更是多年來匿名投入高達新台幣1.5億多元支援，對比李亞鵬為了墊付房租甚至變賣資產湊出約1.1億元的瘋狂，這盤公益事業依舊入不敷出。

李亞鵬（右）與王菲所生的李嫣（左）在父母離婚後跟爸爸住，父女感情超好。（翻攝自Bonpoint-中國微博）

雖然竇靖童（右）與李亞鵬（左）沒有血緣關係，但兩人互動亦如親生父女，可見李亞鵬的用心。（翻攝自一號立井）

但向太也犀利點出李亞鵬的致命傷：「人品沒話說，但經營能力太差！」她直率呼籲大眾別道德綁架明星，並務實地建議李亞鵬應「善良有度」，退居幕後擔任顧問或監事，將專業營運交給職業團隊，這樣才能永續經營醫院，幫助更多病童找回自己的面孔，重獲新生。

更多鏡週刊報導

竇靖童十指緊扣陸女星北京街頭遛狗 傳王菲知情且認可「默默點頭」

盜版天后變大媽／獨家！遭品牌拙劣盜圖 王菲天后氣場秒變阿姨

王菲機場被捕獲 送18歲李嫣英國上大學